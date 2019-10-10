شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شرطة كاليفورنيا تحظر تقنية التعرف على الوجه.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق حاكم كاليفورنيا Gavin Newsom على قانون يمنع تثبيت أو تفعيل أو استخدام أى نظام مراقبة بيومترى فيما يتعلق بكاميرا الضباط، أو البيانات التى يتم جمعها بواسطة هذه الكاميرات.

نقلاً عن موقع "انجادجيت"، تم إصدار هذا القانون بسبب عيوب هذه التكنولوجيا، حيث إن برنامج التعرف على الوجه حدد 26 مشرعًا من الولايات على أنهم مجرمون.

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وقال مات كاجل محامى التكنولوجيا والحريات المدنية فى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي: "بهذا القانون، تصرفت كاليفورنيا بجرأة لوقف توسع دولة المراقبة التى تمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوقنا وحرياتنا، لا توجد كاميرات للشرطة تتفحص الصور فى أى مكان فى شوارعنا، حيث يمكن استخدامها لمراقبة شبكة الإنترنت والمراقبة التمييزية لحياة الأشخاص الخاصة، بما فى ذلك مواقعهم وجمعياتهم الشخصية".

وقال فيل تينج راعى مشروع القانون عن تقنية التعرف على الوجه: "إنها ليست جاهزة، لأنه تربط الأبرياء بالمجرمين، بما فى ذلك أنا".