كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| هيكل خارجي يساعد رجلا مشلولا على المشي

متابعة-سنيار: تمكن رجل مصاب بالشلل النصفي جراء حادث ملهى ليلي من المشي مرة أخرى باستخدام هيكل خارجي يتحكم فيه الدماغ.

تستخدم البدلة الآلية التي يبلغ وزنها 65 كجم برامج الكمبيوتر المتقدمة وزرع دماغين يقرآن وينقلان المعلومات عبر القشرة الحسية للمريض، والتي تتحكم في وظيفة الحركة.

خضع الرجل البالغ من العمر 28 عاما من ليون، والمعروف باسم ثيبو، لعملية جراحية لوضع الزرع على سطح مخه، بحيث يغطي الأجزاء التي تتحكم في الحركة.

تحتوي كل عملية زرع على 64 قطب كهربائي يقرأ نشاط الدماغ، ويقوم بتوصيل هذه التعليمات إلى جهاز كمبيوتر قريب، ثم يقرأ الكمبيوتر الموجات الدماغية ويحولها إلى تعليمات للتحكم في الهيكل الخارجي.

أصيب ثيبولت بالشلل بعد قطع الحبل الشوكي في حادث أدى إلى سقوطه 15 مترا، وفي عام 2017، شارك في تجربة الهيكل الخارجي مع clinatec وجامعة غرونوبل.

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في البداية، مارس تمرينًا باستخدام زرع الدماغ للتحكم في شخصية افتراضية في لعبة الكمبيوتر، قبل الانتقال إلى بدلة المشي.

سيواصل العلماء الفرنسيون تحسين التكنولوجيا، حسبما ذكرت بي بي سي.

وبالإضافة إلى استخدام الزرع للتحكم في الكرسي المتحرك، توجد خطط لتطوير التحكم في الإصبع مما يسمح للثيبو بالتقاط الأشياء وتحريكها.

ويوضح البروفيسور ستيفان تشاباردز، وهو جراح أعصاب من مستشفى جامعة جرينوبل ومؤلف الدراسة: “قد توصلنا نتائجنا إلى خطوة أقرب إلى مساعدة المرضى المصابين بالشلل على تشغيل أجهزة الكمبيوتر باستخدام إشارات الدماغ وحدها”.