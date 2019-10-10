كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| لمحبي التزلج قفازات جلدية مقاومة للماء بسعر 70 دولار فقط

متابعة-سنيار: قد يكون المتزلجين والمغامرين في الهواء الطلق مهتمين بالقفازات الجلدية الجديدة بنسبة 100٪ والتي تم إطلاقها عبر كيك ستارتر هذا الأسبوع.

وقال مطورو القفازات: “توفر قفازات Frontier Mitten الحماية والراحة والثقة للمتزلجين والمغامرين، وهي من أفضل القفازات التي ستحصل عليها على الإطلاق.نحن متأكدون من ذلك، فقد أمضينا العامين الأخيرين من الاختبارات في JH لإثبات ذلك.

تم تصميم القفازات المقدمة من شركة Give’r Frontier Mittens لتوفير “أفضل قفازات على الإطلاق”، وهي متوفرة الآن للدعم على موقع Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 70 دولارا.

يتبع التصميم قفاز الفصول الأربعة التي كانت أكثر القفازات تمويلًا في Kickstarter والتي تلقت أكثر من 650 تقييم على موقع الشركة.