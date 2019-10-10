صفقة اليوم.. احترف الفوتوشوب وتصميم تجربة المستخدم مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لاحترف الفوتوشوب The Complete Photoshop Master Class Bundle 2019.

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 320.

المدة: 35 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستجد في هذه الحزمة التدريبية كل ما تبحث عنه سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا في استخدام برنامج الفوتوشوب، حيث تضم هذه الحزمة كل شيء بدءًا من أساسيات تحرير الصور، ونصائح الخبراء لتبسيط العمل على البرنامج، مرورًا بكيفية استخدام العديد من الأدوات – مثل: أداة المنحنيات، وإنشاء التأثيرات، واستخدام الفلاتر لتحقيق نتائج متناغمة، والتعامل مع درجات الإضاءة – وحتى كيفية تصميم تجربة المستخدم UX باستخدام الفوتوشوب وذلك من خلال مشاريع عملية.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تطوير مهارات تصميم الويب من خلال الفوتوشوب، حيث تحتوي على سبعة مشاريع عملية يمكنك من خلالها تعلم مهارات تصميم تجربة المستخدم UX Design، وتصميم مواقع الويب.

كما تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية أخرى لرواد الأعمال حول التصاميم التجارية، والتي تضم 27 مشروعًا في الفوتوشوب، وأكثر من 500 قالب يمكن استخدامها لتخصيص تصاميم لعملك.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1200 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر برنامج أدوبي فوتوشوب Adobe Photoshop هو المعيار الأساسي في مجال التصميمات الرقمية، ولكن إتقانه يُعد تحديًا حقيقيًا، فحتى المستخدمين المتمرسين طول الوقت لديهم الكثير لتعلمه، مما يجعل هذه الحزمة التدريبية الكاملة لبرنامج الفوتوشوب خيارًا مثاليًا للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

تعتبر الحزمة الكاملة لاحتراف فوتوشوب لعام 2019 (The Complete Photoshop Master Class Bundle 2019) نقطة الانطلاق المثالية لك لإتقان كافة مهارات الفوتوشوب مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 6 دورات تدريبية، و320 درسًا، وما يصل إلى 35 ساعة من المحتوى، تغطي جميع مهارات التصميم، وتحرير الصور، والمشاريع العملية في الفوتوشوب.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1200 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تضم هذه الحزمة التدريبية كل شيء عن الفوتوشوب بدءًا من الأساسيات لتحرير الصور ونصائح الخبراء لتبسيط سير العمل، مرورًا بكيفية استخدام الأدوات المختلفة – مثل: أداة المنحنيات، وإنشاء التأثيرات، واستخدام الفلاتر لتحقيق نتائج متناغمة، والتعامل مع درجات الإضاءة – وحتى كيفية تصميم تجربة المستخدم باستخدام الفوتوشوب، ومن خلال المشاريع العملية.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تطوير مهارات تصميم الويب من خلال الفوتوشوب، حيث تحتوي على سبعة مشاريع عملية يمكنك من خلالها تعلم مهارات تصميم تجربة المستخدم، وتصميم مواقع الويب.

كما تتضمن أيضًا دورة تدريبية أخرى لرواد الأعمال حول التصاميم التجارية، والتي تضم 27 مشروعًا في الفوتوشوب وأكثر من 500 قالب، وتعد هذه الدورة بمثابة كنز من الأصول والتقنيات القيمة التي يمكنك الاستفادة منها لزيادة كفاءة عملك. سوف تتعلم مهارات الفوتوشوب الأساسية مع كل مشروع واكتشاف كيفية تحرير قوالب فوتوشوب مسبقة الصنع لتخصيصها للاستخدام الخاص بك. بالإضافة إلى القوالب المجانية.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

7 Photoshop Web Design Projects: Learn Web Design By Doing

Photoshop Fall Edits For Outdoor Portraits & Landscapes

Photoshop Light Effects: Let There Be Light!

Photoshop Cinematic Photography Effects

Photoshop for Busy Entrepreneurs

Photoshop Made Easy

الحصول على الصفقة: من هنا.