بينترست تطلق نسخة مخففة من تطبيقها

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي المخصصة لمشاركة الصور (بينترست) Pinterest نسخة مخففة (لايت) Lite من تطبيقها لتكون بذلك أحدث الشركات التقنية التي تفعل ذلك في سبيل تلبية احتياجات المستخدمين في الأسواق الناشئة.

وقالت الشركة: مع تطبيق (بينترست لايت) Pinterest Lite يمكن للمستخدمين الاستفادة من التنزيل السريع للصور، كما أن التطبيق يشغل حيزًا صغيرًا من مساحة التخزين على الأجهزة المحمولة.

يُشار إلى أن هذا التطبيق ليس الأول من (بينترست)، إذ سبق للشركة إطلاق تطبيق (بينترست لايت) على متجر (جوجل بلاي)، ولكنها أزالته قبل نحو سنة، وفقًا لبيانات شركة (آب أني) App Annie.

ونقل موقع (تك كرنتش) TechCrunch التقني عن الشركة قولها: إن تطبيق (بينترست لايت) الجديد إنما هو (تطبيق ويب تقدمي) Progressive Web App يمكن للمستخدمين تنزيله من متجر (جوجل بلاي).

وأشار الموقع إلى أن (بينترست) شكلت في شهر تموز/يوليو 2017 فريقًا لإعادة كتابة تطبيقها الخاص بالأجهزة المحمولة من الصفر ليعمل كـ (تطبيق ويب تقدمي). وذلك بغية توفير تجربة أفضل للناس الذين يملكون اتصالًا ضعيفًا بالإنترنت، وقدرًا قليلًا من البيانات الخلوية.

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ويتوفر تطبيق (بينترست لايت) الجديد اعتبارًا من اليوم لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد في عدد من الدول، بما في ذلك: البيرو، والأرجنتين، وكولومبيا، وتشيلي، والمكسيك، وذلك بحجم 1.4 ميجابايت فقط. وللمقارنة، فإن تطبيق (بينترست) الأساسي لنظام أندرويد يبلغ حجمه 143.1 ميجابايت.

وقال متحدث باسم (بينترست) – معلقًا على إطلاق تطبيق (بينترست لايت) الجديد: الهدف هو جلب بينترست إلى جميع أنحاء العالم حتى يتمكنوا من اكتشاف الإلهام المرتبط باهتماماتهم أينما كانوا”.

وبإطلاق النسخة المخففة من تطبيقها، تكون (بينترست) الأحدث بين شركات التقنية التي تفعل ذلك، إذ يوجد تطبيقات: (فيسبوك لايت)، و(إنستاجرام لايت)، و(مسنجر لايت) من فيسبوك، و(تويتر لايت)، و(أوبر لايت)، و(سكايب لايت)، بالإضافة إلى تطبيقات جوجل التي تحمل اللاحقة (جو) Go لتمييزها عن النسخة القياسية.

يُشار إلى أن جوجل توفر نسخة مخففة من نظام التشغيل أندرويد باسم (أندرويد جو)، وهي موجهة للهواتف الذكية الضعيفة المواصفات، وتأتي مع تطبيقات: (جوجل جو)، و(جيميل جو)، و(فايلز جو)، و(يوتيوب جو)، و(جوجل مابس جو)، و(جوجل أسيستنت جو).

وتعمل (بينترست) على توسيع نطاق وجودها العالمي، وارتفعت الإيرادات الدولية التي أُعلن عنها حديثًا بنسبة 199% إلى 24 مليون دولار في الربع الثاني، وارتفع عدد المستخدمين الدوليين شهريًا بنسبة 38% إلى 215 مليون مستخدم، من إجمالي 300 مليون مستخدم.