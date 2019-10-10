شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النيازك تمطر سماء أمريكا وبريطانيا الليلة وتستمر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيمطر دش نيزك Draconid جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الليلة، وسيستمر حتى الخميس، ويظهر هذا العرض بواسطة نيازك صغيرة عبارة عن شظايا من المذنب الجليدي الذي ينهار عندما يدور بالقرب من الشمس، ويحترق عند دخوله الغلاف الجوي للأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من أن الدش النيزكى كان على أشده الليلة الماضية، إلا أنه يواصل عبر السماء حتى يوم الخميس 10 أكتوبر.

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وستكون السماء أكثر وضوحًا في نصف الكرة الشمالي وأفضل عرض لها بعد الغسق بفترة قليلة بعيدا عن مصادر التلوث الضوئي، حيث إن الدش النيزكى ينبعث من تفكك المذنب Giacobini-Zinner.

وعندما تدخل النيازك المصنوعة من الجليد والغبار في أجواءنا، فإنها تبدأ في الاشتعال، وهي تتسبب فى عرض رائع للمشاهدين، ولكن هذا يعني أن معظمها لا يصل إلى الأرض أبدًا.

ويأخذ الدش اسمه من كوكبة دراكو، حيث يبدو أصلها في سماء الليل، ومع ذلك، قد يكون من الصعب مراقبة هذا الحدث هذا العام، حيث يجعل القمر شبه الكامل معظم النيازك غير مرئية للعين المجردة باستثناء الأكثر سطوعًا.