جوجل تختبر نسخة تدعم 5G من هواتف Pixel 4 المرتقبة

أفادت مجلة (نيكي أجيان ريفيو) Nikkei Asian Review اليوم الأربعاء بأن شركة جوجل بدأت في اختبار إنتاج هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G؛ وقد يُكشف النقاب عنه في الأسبوع القادم كجزء من توسعها في قطاع العتاد الذي تسعى من خلاله إلى منافسة شركة آبل، خاصةً أنه أصبحت تنافسها في تقديم هواتف تحمل علامتها التجارية وتعمل بنظام التشغيل أندرويد التابع لها.

ونقلت مجلة نيكي عن مصادر مطلعة أن عملاقة البحث؛ إلى جانب العمل على هاتف ذكي جديد يدعم شبكات الجيل الخامس 5G – وسيُعلن عنه خلال حدثها المقرر في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري –سوف تكشف عن هواتف (بكسل) تدعم شبكات الجيل الرابع 4G، كما هو متوقع، وذلك إلى جانب ساعة ذكية، وحاسوب محمول جديدين.

وأشارت المجلة – المختصة في تحليل شؤون الأعمال والمال والأخبار الاقتصادية والسياسية والتعليقات والتحليلات لآسيا – إلى أن هذه الأجهزة العالية التقنية تعد من العناصر الأساسية لإستراتيجية جوجل لجذب المستهلكين إلى أجهزتها.

وقال أحد مصادر نيكي: “يجري بالفعل العمل على الإنتاج الشامل لهاتفي (بكسل 4) وسيكونان جاهزين للشحن بعد حدث الكشف المقرر الأسبوع المقبل”. وأضاف: “وإن جوجل تعمل أيضًا على إصدار يدعم تقنية الجيل الخامس، وهو قيد الاختبار”.

وفي حال أطلقت جوجل هاتفًا ذكيًا يدعم شبكات الجيل الخامس، فإنها ستكون بذلك أول شركة أمريكية تطلق هاتفًا يدعم هذه التقنية الناشئة، وبذلك سوف تتفوق على مواطنتها آبل، التي يُشاع أنها أجلت دعم هذه التقنية إلى هواتف آيفون 2020.

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ويُشار إلى أن جوجل لا تخفي هدفها في الانتقال إلى سوق العتاد مستفيدًا مما تحققه من نجاح هائل في سوق البرمجيات، إذ إن نظام أندرويد يهمين على سوق الهواتف الذكية، وكذلك محرك البحث التابع لها، كما أن خدماتها الأخرى تعد الأكثر انتشارًا واستخدامًا حول العالم، بما في ذلك: يوتيوب، وخرائطها، وخدمة البريد الإلكتروني جيميل، وغيرها. كما أن الشركة تمتلك سيولة تقدر بأكثر من 117 مليار دولار نقدًا، مقارنةً بآبل التي تبلغ سيولتها 102 مليار دولار.

ومع أن جوجل تبذل الكثير للترويج لهواتف بكسل – التي سوف تطلق الأسبوع المقبل الجيل الرابع منها – إلا أن حصتها من السوق لا تزال ضئيلة جدًا وتقدر بـ 0.5%. ويعود السبب في ذلك، إلى أن هواتفها لا تتوفر في جميع الأسواق بعد، ولكنها تهدف العام الحالي إلى شحن نحو 10 ملايين هاتف، حسب ما نقلت مجلة نيكي عن مصادرها، وهذا الرقم هو ضعف ما شحنته العام الماضي.

ووفقًا للمجلة، فإن جوجل تختبر هاتف (بكسل) الذي يدعم شبكات الجيل الخامس في الصين. ولكن لتجنب التعرفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية، فإن كل إنتاج جوجل الموجه إلى الولايات المتحدة سوف يُصنع في نهاية المطاف خارج الصين. وأشارت المجلة إلى جوجل تعمل على بناء منشأة لها في فيتنام من المقرر أن تكون جاهزة بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، ذكرت مصادر نيكي أن جوجل قد تؤجل الإعلان عن نسخة 5G من هواتف بكسل إلى ربيع العام المقبل، إلى جانب النسخة الأقل سعرًا من هواتف بكسل الجديدة. ومع ذلك، فإنها سوف تسبق آبل في ذلك، نظرًا إلى أن الإعلان عن هواتف آيفون يكون في شهر أيلول/سبتمبر من كل عام.