5 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من كاميرا هواتف iPhone 11

أهم ما يميز تشكيلة هواتف iPhone 11 لهذا العام عن سابقاتها؛ هي مجموعة التحسينات الجديدة في الكاميرا، والتي تشمل: التصميم الثلاثي العدسات على طرازي iPhone Pro، وتطوير البرمجيات المسؤولة عن عمل نظام الكاميرا، مما يجعل أداء هذه الكاميرا هو الأكثر إثارة للإعجاب في تاريخ هواتف آيفون.

أضافت آبل إلى الثلاث هواتف الجديدة مستشعرًا إضافيًا للكاميرا الخلفية مقارنة بهواتف العام الماضي، وبذلك أصبح هاتف (iPhone 11) يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات بدقة 12 ميجابكسل بما في ذلك عدسة واسعة الزاوية، بينما طرازي Pro يعملان بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وجميعها بالدقة نفسها وهي 12 ميجابكسل، ومنها: عدسة واسعة الزاوية، وعدسة تليفوتوغرافي.

لكن التحسينات لم تتوقف عند هذا الحد فقط، حيث إن جميع هواتف آيفون الجديدة قد حصلت على تحسينات موسعة في نظام الكاميرا لتعطيك صورًا أفضل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل الوضع الليلي، وغير ذلك الكثير.

لحسن الحظ؛ فإن التقاط الصور باستخدام هواتف iPhone 11 الجديدة أمر سهل تمامًا، كما كان الحال دائمًا في الإصدارات السابقة، ولكن الهواتف أصبحت تدعم الكثير من الميزات الجديدة التي تساعدك على التقاط صور احترافية.

فيما يلي 5 نصائح للاستفادة من ميزات كاميرا هواتف iPhone 11:

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1- ضبط الإعدادات السريعة:

في هواتف iPhone 11؛ إذا كنت تريد التقاط صورة جماعية باستخدام ميزة المؤقت Timer المدمج، قد تجد صعوبة في العثور على خيار المؤقت، حيث بدلت آبل بعض إعدادات الكاميرا منها: المؤقت، والفلاتر، بسبب أن معظم الإعدادات لا تستخدم في كثير من الأحيان، ولكن في مرحلة ما ستحتاج بالتأكيد إلى إجراء تعديل على الإعدادات قبل التقاط صورة.

لعرض كل الخيارات، انقر فوق السهم الموجود أعلى الشاشة إذا كنت تحمل هاتف أيفون في الوضع العمودي. سيغير السهم الاتجاهات ويكشف عن مختلف الخيارات التي يمكنك التبديل بينها – مثل: الفلاش والصور المباشرة Live Photos، ونسبة العرض إلى الارتفاع، والمؤقت، والفلاتر – ويمكنك النقر فوق السهم مرة أخرى لإخفائها بمجرد الانتهاء. أو بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا التمرير عبر عدسة الكاميرا للكشف عن الخيارات المتاحة واستخدام المناسب منها.

2- ميزة الوضع الليلي:

يعتبر استخدام (الوضع الليلي) Night Mode الجديد على هواتف iPhone 11 أمرًا في غاية السهولة، فعندما يحدد هاتف آيفون أنه لا تتوفر إضاءة كافية، ستظهر أيقونة الوضع الليلي – التي تبدو كقمر مظلل – في أعلى الشاشة، وإذا كان لون الأيقونة أصفر، فهذا يعني أن الوضع الليلي نشط.

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بمجرد الضغط على زر الغالق لالتقاط الصورة يستعرض أيقونة الوضع الليلي مدة زمنية، مثل: (ثانية واحدة) للإشارة إلى المدة التي سيستغرقها التقاط الصورة، مما يعني أن هذه هي المدة التي ستحتاج فيها لتثبيت الهاتف بعد الضغط على زر الغالق.

3- استخدم الثلاث عدسات:

تضم الكاميرا الخلفية في هاتف iPhone 11 عدستين منهم عدسة عدسة ذات زاوية واسعة جدًا، ويضم هاتفي iPhone 11 Pro، و iPhone 11 Pro Max الكاميرتين نفسيهما، إلى جانب كاميرا تليفوتوغرافي.

بغض النظر عن طراز آيفون الجديد الذي تملكه، فالعدسة الرئيسية هي العدسة الواسعة، أو الخيار المُسمى (x1) في تطبيق الكاميرا. إذا كنت ترغب في التبديل بين الكاميرات، يمكنك النقر فوق خيار التكبير أو التصغير التي تنحصر بين x0.5 إلى x2، وستقوم عدسة الكاميرا بالتكبير أو التصغير على الفور.

يمكنك أيضًا ضبط المسافة التي تريد تكبيرها، في أي من الاتجاهين ، بالضغط طويلًا على مستوى التكبير ثم سحب أداة التكبير أو التصغير، ويمكنك التكبير في أي مكان من x0.5 إلى x10 باستخدام عجلة التكبير الجديدة، كما هو ظاهرة في الصورة التالية.

ولكن ضع في اعتبارك أنك إذا اخترت شيئًا آخر غير متاح بالكاميرات الثلاث الثابتة وهو كالتالي: x0.5، أو x1، أو x2، فقد تتأثر جودة الصور نظرًا لأنك ستستخدم التكبير الرقمي، بدلاً من استخدام الأطوال البؤرية الثابتة للكاميرات المدمجة.

4- ضبط تركيز الكاميرا وتعرضها للضوء:

قبل التقاط صورة، تقوم كاميرا هواتف آيفون 11 iPhone تلقائيًا بضبط التركيز، والتعرض للضوء، وتعمل ميزة اكتشاف الوجوه على موازنة التعرض للضوء لجميع الوجوه في الصورة. إذا كنت تريد ضبط التركيز والتعرض للضوء يدويًا، فقم بما يلي:

اضغط على الشاشة لإظهار إعداد التعرض للضوء ومنطقة التركيز التلقائي.

اضغط في المكان الذي تريد نقل منطقة التركيز إليه.

بجوار منطقة التركيز، اسحب زر ضبط التعرض للضوء لأعلى أو لأسفل لضبط التعرض للضوء.

لقفل إعدادات التعرض للضوء والتركيز اليدوي للقطات التالية، المس مطولاً منطقة التركيز حتى تنبض؛ اضغط على الشاشة للعودة إلى الإعدادات التلقائية.

5- تسجيل الفيديو في وضع الصور:

تدعم هواتف آيفون iPhone 11 ميزة جديدة تُسمى QuickTake، والتي تتيح لك تسجيل فيديو في وضع الصور. إذا كنت تلتقط صورًا ولاحظت أن شيئاً ما أو لحظة ما تستحق أن تُسجّل له فيديو. المس زر الغالق مع الاستمرار لبدء تسجيل فيديو مرر إلى اليمين واتركه حين يصل إلى الدائرة البيضاء لمتابعة التسجيل بدون استخدام اليدين.

أثناء تسجيل مقطع فيديو QuickTake، يمكنك النقر على الدائرة البيضاء لالتقاط صورة ثابتة في الوقت نفسه.