موتورولا تعلن رسميًا عن هاتف Motorola One Macro

أعلنت شركة موتورولا اليوم الأربعاء – بعد العديد من التسريبات – رسميًا عن هاتفها الذكي (موتورولا ون ماكرو) Motorola One Macro الذي يمتاز بأنه يركز على قدرات التصوير، مع أنه ينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة.

ويمتاز (موتورولا ون ماكرو) بأنه يقدم كاميرا قادرة على التركيز على الأجسام لا يتجاوز بعدها 2 سنتيمتر، وهو يستخدم حساسًا بدقة 2 ميجابكسل لذلك مع فتحة عدسة f/2.2.

ويقدم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 مع إمكانية التصوير بدقة 1080p وبسرعة 60 إطارًا في الثانية. كما يأتي مع نظام للتركيز التلقائي الليزري. كما يقدم الهاتف كاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.2.

ويقدم (موتورولا ون ماكرو) شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.2 بوصات وبدقة 1520×720 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9، وهي تأتي مع نتوء يحتوي على الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

وداخليًا، يحتوي الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع (ميدياتك هيلو بي70) MediaTek Helio P70، وبتردد 2.0 جيجاهرتز، كما يحتوي على معالج رسوميات من نوع (مالي-جي72) Mali-G72.

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ويقدم (موتورولا ون ماكرو) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ومع أن الهاتف يضم في اسمه كلمة (ون) One، إلا أنه ليس هاتف (أندرويد ون)، بل يعمل بنظام التشغيل (أندرويد 9 باي)، ولكن الشركة تَعِد بتحديثه إلى أندرويد 10 خلال العام الحالي.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع باستطاعة 10 واط. وتقول موتورولا: إن البطارية تكفي لمدة يومين من العمل المتوسط.

وتعتزم موتورولا طرح هاتفها الجديد (موتورولا ون ماكرو) في الهند أولًا، وذلك اعتبارًا من 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بسعر يعادل 140 دولارًا أمريكيًا. وسوف يُطلق في الأسواق العالمية في وقت لاحق، وذلك في أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة اعتبارًا من 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.