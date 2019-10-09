شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قطع الكهرباء عن سكان كاليفورنيا اليوم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحلول نهاية اليوم، يمكن أن تكون أكثر من نصف مقاطعات كاليفورنيا بلا كهرباء فى محاولة لمنع حرائق الغابات، إذ تقوم شركة باسيفيك للغاز والكهرباء (PG&E)، وهى أكبر مرفق فى الولاية، بإيقاف انقطاع التيار الكهربائى المخطط له، وبمجرد التنفيذ الكامل، سيترك نحو 800000 عميل فى الظلام ويمتد من وادى السيليكون إلى سييرا.

وكشف موقع "انجادجيت" العلمى، عن سبب انقطاع الكهرباء، حيث أصبح من الواضح أن خطوط الكهرباء العلوية هي المسئولة عن بعض أسوأ حرائق الغابات فى كاليفورنيا، حيث أشعلت شرارات خطوط الكهرباء أكبر الحرائق وأكثرها فتكًا فى التاريخ الحديث.

يراقب المسئولون الأحوال الجوية المحلية، ومع انخفاض نسبة الرطوبة والرياح العاتية، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات في أجزاء من الولاية، لذلك قررت PG&E خفض الطاقة من أجل تقليل مخاطر الحريق.

وتقول الشركة إن انقطاع التيار الكهربائى قد يستمر لعدة أيام، وربما يمتد حتى يوم الثلاثاء المقبل، ولكن تخطط للبدء فى استعادة الطاقة بدءًا من الخميس، ولكن سيتعين على الفنيين فحص الخطوط بعناية وإصلاح الأضرار قبل استعادة الطاقة، لا يمكن أن تبدأ هذه العملية حتى تهدأ الرياح وقد تستغرق عدة أيام.