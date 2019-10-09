شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس أندرويد يكشف عن هاتف جديد بتصميم غريب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "أندى روبن" مبتكر نظام التشغيل أندرويد، والرئيس التنفيذى لشركة Essentia، عن بعض الصور عبر حسابه الرسمى على تويتر لنموذج هاتف ذكى يعمل باللمس بتصميم طويل للغاية، والذى يمثل هاتف الشركة القادم ويعرف حاليا باسم (Project Gem)



هاتف أندي روبن الجديد

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فنشر "روبن" سلسلة من الصور لشاشة تعمل باللمس تبدو وكأنها جهاز تحكم عن بعد، وتوضح الصور وجود ثقب فى الواجهة الأمامية ضمن الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا مع وجود أزرار التنقل الأساسية فى الأعلى بدلاً من الجزء السفلي.

ألوان الهاتف Advertisements

كذلك هناك حواف ضيقة للغاية بإطار الشاشة بأكمله، ويمكنك رؤية مكبر صوت صغير عند الحافة العلوية، كما يوجد خيار المهام المتعددة مع تطبيقات، حيث يمكن لمختلف التطبيقات التكييف مع ما يسميه الرئيس التنفيذى للشركة الشكل المختلف تمامًا لواجهة المستخدم الطويلة جدًا.

هاتف اندي روبن

كما يتميز الجزء الخلفى من هذا الهاتف بكاميرا كبيرة فى الأعلى وقارئ بصمات الأصابع تحتها، بينما يحتوى الجانب الأيمن من الهاتف على وحدة تحكم صوتية وزر التشغيل، ويبدو أن الهاتف يأتى بأربعة خيارات لونية مشرقة وعاكسة للغاية تتغير عند مشاهدتها من زوايا مختلفة، ويوضح أندى روبن أن الشركة ما زالت تفكر فى الألوان.