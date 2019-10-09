سامسونج ستبدأ بإختبار تحديث Android 10 لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - كما هو متوقع، تستعد شركة سامسونج لإطلاق النسخة التجريبية من تحديث Android 10 الذي يجلب معه واجهة Samsung One UI 2.0 في الأسابيع المُقبلة. شوقت الشركة إلى إقتراب موعد إطلاق تحديث Android 10 التجريبي لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series في منشور على منتدى مجتمعها الرسمي في كوريا الجنوبية. ستكون المشاركة مبدئيًا حصرية للمستخدمين في كوريا الجنوبية قبل الإنتقال إلى مناطق أخرى.

يكشف الملصق أن Galaxy S10e و Galaxy S10 و +Galaxy S10 ستكون أولى الهواتف التي ستحصل على تحديث Android 10 التجريبي. هناك أيضًا معلومة تفيد بأنه سيتم إضافة الهاتف Galaxy S10 5G إلى القائمة لاحقًا. على الرغم من عدم وجود سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series الأحدث من الشركة في القائمة بعد، فقد تنضاف إلى القائمة في المستقبل المنظور.

يجب على أولئك الذين يرغبون في إختبار تحديث Samsung One UI 2.0 الجديد التسجيل من خلال تطبيق Samsung Members، ولكن كما هو الحال مع الإصدارات السابقة، فسوف يكون الإطلاق محدودًا. بمجرد التسجيل، ستتلقى التحديث التجريبي الجديد عبر الهواء. سيُوفر تحديث Android 10 جميع الميزات الجديدة التي جاء بها نظام Android 10 مثل خيارات الخصوصية المُحسنة والتعليقات التوضيحية الحية، وشريط التنقل الجديد، فضلا عن العديد من الميزات الجديدة الأخرى.