تكنولوجيا: الكونجرس يستجوب مارك زوكربيرج بشأن عملة "ليبرا" 23 أكتوبر الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة "فيس بوك" للشهادة أمام لجنة الخدمات المالية هذا الشهر، فمن المقرر استجوابه من قبل لجنة الكونجرس يوم 23 أكتوبر بشأن عملة ليبرا المشفرة ومحفظتها الرقمية "كاليبرا".
سيكون زوكربيرج الشاهد الوحيد فى الجلسة، التى تحمل عنوان "دراسة على فيس بوك وتأثيره على قطاعات الخدمات المالية والإسكان".
أعلن "فيس بوك" عن ليبرا و كاليبرا فى يونيو، ويعتزم طرحهما فى العام المقبل، ومنذ ذلك الوقت يسعى المنظمون فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، إلى جانب البنوك المركزية، إلى الحصول على إجابات حول الثبات وتبعات الخصوصية الخاصة بالعملة الرقمية.
وطالبت فرنسا وألمانيا بضرورة حظر العملة الرقمية فى الاتحاد الأوروبى، وجادلا بأنها ستشكل تحديًا "لسيادة الحكومات" النقدية، وفى الوقت نفسه، تخلت PayPal عن دعم Libra وحذت حذوها كل من فيزا وماستركارد.
واقترح الأعضاء الديمقراطيون فى اللجنة فى يوليو الماضى، قانونًا لمنع فيس بوك وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى من إطلاق العملات المشفرة، ورغم أن مشروع القانون لا يحرز الكثير من التقدم نحو أن يصبح قانونًا، فإنه يسلط الضوء على حذر المشرعين من ليبرا.
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