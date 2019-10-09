أشهر مسربي آبل يكشف عن موعد إطلاق نظارة الواقع المعزز

تستعد شركة آبل لإطلاق هاتف (آيفون إس إي 2) iPhone SE 2، وطُزر جديدة من حاسوبها اللوحي (آيباد برو) iPad Pro خلال الربع الأول من العام المقبل، وفق ما كشف المحلل (مينج-تشي كو) – الذي يعد صاحب التسريبات الأكثر شهرةً ودقةً فيما يتعلق بمنتجات شركة آبل.

ونشر كو جدولًا بالمنتجات التي تعتزم عملاقة التقنية الأمريكية الكشف عنها خلال عام 2020، إذ بعد الهاتف والحواسيب اللوحية، تعتزم إطلاق نظارة الواقع المعزز التي طال انتظارها، وذلك خلال الربع الثاني.

ويقول كو: إن آبل تعتزم التعاون مع العلامات التجارية من الطرف الثالث لإطلاق السلسلة الأولى من محلقات الواقع المعزز لهواتف آيفون. كما قال: إن حواسيب (آيباد برو) اللوحية الجديدة سوف تدعم حساسًا خلفيًا للتصوير الثلاثي الأبعاد، وذلك على غرار نظام الكاميرا (ترودبث) TrueDepth في آيفون، وآيباد. وبهذا سوف تكون الحواسيب اللوحية قادرة على تسجيل بيانات العمق بدقة للبيئة المحيطة بالجهاز، لاستخدامها في تقنيات الواقع المعزز.

وكرر كو ما نشر قبل أيام من أن آبل تعتزم إطلاق هاتف (آيفون إس إي 2) خلال الربع الأول من عام 2020. وكانت صحيفة (نيكي) Nikkei قد أفادت بأن الجهاز سوف يقدم مواصفات شبيهة بهواتف آيفون الرائدة لعام 2019، ولكن بتصميم شبيه بهاتف (آيفون 8) مع إطار معدني.

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يُشار إلى موعد إطلاق نظارة الواقع المعزز الذي ذكره كو يتوافق مع ما عُثر عليه في الشفرة المصدرية لنظام التشغيل (آي أو إس 13)، بالإضافة إلى تقرير سابق لكو نُشر في شهر آذار/مارس الماضي. ولكن التصميم الخاص بالنظارة لا يزال مجهولًا: هل ستكون شبيهة بالنظارة العادية، أم خوذة مع عدسات.

ويقول كو: إن آبل تعتزم التعاون مع العلامات التجارية من الطرف الثالث لإطلاق أول نظارة لها للواقع المعزز، وقد تعتمد النظارة على هاتف آيفون، بما في ذلك المعالج، ومعالج الرسوميات، والاتصال بالشبكة.

وكشف تقرير كو الجديد أيضًا عن أن آبل تعتزم إطلاق حاسوب جديد من سلسلة (ماك بوك) خلال الربع الثاني من عام 2020. وكان كو قد ذكر سابقًا أن آبل تعتزم إطلاق حواسيب (ماك برو) جديدة مع تصميم جديد شبيه بالمقص للوحة المفاتيح خلال عام 2020، وذلك ابتداءً مع حاسوب (ماك بوك برو) في خريف 2019.

وذكر التقرير أيضًا أن آبل تعتزم مجاراة الطلب على هواتف (آيفون 11) الجديد بنهاية الربع الرابع الحالي من 2019.