شاومي تعلن رسميًا عن هاتفها الذكي Redmi 8

أعلنت شركة شاومي اليوم الأربعاء عن هاتفها الذكي الجديد (ردمي 8) Redmi 8، وذلك بعد أسبوعين من إطلاق هاتفها (ردمي 8أي) Redmi 8A.

ويقدم (ردمي 8) شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.22 بوصات وبدقة 1520×720 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9، وحماية من زجاج غوريلا جلاس 5.

ويقدم الهاتف – الذي تبلغ سماكته 9.4 ميليمترات ويزن 188 جرامًا – أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي (ردمي 8) على معالج ثماني النوى من نوع (كوالكوم سنابدراجون 439) بتردد 1.95 جيجاهرتز، كما يحتوي على معالج رسوميات من نوع (أدرينو 505). ويحتوي أيضًا على بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 5,000 ميلي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط.

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وعلى ظهر الهاتف – الذي يعمل بنظام التشغيل (أندرويد 9 باي) – هناك كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للثانوية، وعلى ظهره أيضًا هناك حساس البصمة.

وسوف يتوفر هاتف (ردمي 8) بثلاثة ألوان: الأزرق، والأسود، والأحمر، وذلك في الهند بسعر يعادل 112 دولارًا أمريكيًا لطراز 3 جيجابايت / 32 جيجابايت، وبسعر يعادل 126 دولارًا أمريكيًا لطراز 4 جيجابايت / 64 جيجابايت. كما سوف يتوفر الهاتف في أوكرانيا بسعر يعادل 181 دولارًا أمريكيًا لطراز 4 جيجابايت / 64 جيجابايت.