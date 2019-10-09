شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الابتكار الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ثلاثة علماء - هم "جون ب جودنوف" و"مان ستانلى ويتنجهام" و"أكيرا يوشينو" - على جائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2019 عن عملهم فى تطوير بطارية ليثيوم أيون.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيمكن العثور على بطاريات الليثيوم أيون فى الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى السيارات الكهربائية، وقد أكد الحساب الرسمى لجائزة نوبل على تويتر هذا الامر عبر تغريدة.

وجاء فى التغريدة: "منحت جائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2019 لجون ب. جودنوف، ومان ستانلى ويتنجهام وأكيرا يوشينو "لتطوير بطاريات الليثيوم أيون"، وفى تغريدات أخرى، قالت لجنة نوبل إن بطاريات ليثيوم أيون قد أحدثت ثورة فى حياتنا وتستخدم فى كل شيء من الهواتف المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمركبات الكهربائية.

Advertisements

فمن خلال عملهم، وضع الحاصلون على نوبل فى الكيمياء هذا العام، الأساس لمجتمع لاسلكى خالٍ من الوقود الأحفورى، وفى بيان صحفى رسمى، قالت اللجنة كذلك أن ميزة بطاريات الليثيوم أيون هى أنها لا تستند إلى تفاعلات كيميائية تكسر الأقطاب الكهربائية، ولكن على أيونات الليثيوم التى تتدفق ذهابًا وإيابًا بين الأنود والكاثود.

ولعل بطاريات الليثيوم أيون موجودة منذ عام 1991 ووفقًا للجنة، لقد أرسيت الأساس لمجتمع لاسلكى خالٍ من الوقود الأحفورى، وهى ذات فائدة كبرى للبشرية، وأكدت اللجنة أن العلماء الثلاثة سيتلقون 918 ألف دولار مشاركة فيما بينهم، إضافة إلى ميدالية ذهبية ودبلوم فى 10 ديسمبر فى ستوكهولم.