شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. نيزك بيكسكيل يسقط فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاهد الآلاف من الناس على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة نيزك بيكسكيل الذي كان يحترق في سماء كنتاكي وفرجينيا وبنسلفانيا قبل أن يصطدم بالسيارة المتوقفة، وذلك في 9 أكتوبر 1992، حيث سقطت صخرة بحجم كرة البولينج من الفضاء وتحطمت على بيكسكيل بنيويورك.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، كانت ميشيل ناب البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا تجلس في المنزل عندما ظنت أنها سمعت حادث سيارة في الخارج.

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صورة البنت

ولكنها تفاجأت عندما وجدت حفرة في صندوق سيارتها ونيزك ساخن يدخن، حيث كانت قد اشترت للتو السيارة مقابل 300 دولار، ولكن بعد أن تعرضت للتلف من جانب نيزك، تمكنت من بيعها بمقابل 10،000 دولار.