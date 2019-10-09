تكنولوجيا: راوتر mesh من Linksys يدعم الآن إستكشاف الحركة بإستخدام Wi-Fi

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأتي خدمات Linksys Aware الآن لدعم راوتر mesh Wi-Fi لإستكشاف الحركة دون الحاجة لإستخدام كاميرات المراقبة، أو أي من أجهزة الإستشعار الأخرى.

تقدم شركة Linksys عرض لتجربة خدمات Linksys Aware الجديدة بشكل مجاني لمدة 90 يوم، على أن تأتي الخدمة لاحقاً بسعر 3 دولار شهرياً، أو 25 دولار سنوياً.

قدمت ميزة إستشعار الحركة عبر Wi-Fi دون إستخدام كاميرات المراقبة في تقنيات أخرى، واليوم تقدم Linksys هذه الميزة عبر خدمات Linksys Aware، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل حول كيفية عمل هذه التقنية، حيث تشير التوقعات إلى أن الفكرة الرئيسية لهذه التقنية ترتكز على إستخدام إشارات Wi-Fi وتوجيهها لترتد وتكشف عن الحركة في المحيط.

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ومن المقرر أن تعمل خدمة Linksys Aware على إعلام المستخدمين عند إستشعار الحركة في محيط راوتر mesh Wi-Fi وذلك عبر تطبيق Linksys Smart Wi-Fi الذي يتوفر للمستخدمين على منصة iOS والأندوريد، كما سيتم تخزين البيانات لفترة تصل إلى 60 يوم.

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