تكنولوجيا: Google Stream تتيح نقل محتوى الفيديو والموسيقى بين أجهزة Chromecast وGoogle Home وNest

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في دفع ميزة Google Stream التي تتيح نقل محتوى الفيديو والموسيقى بين الأجهزة المتوافقة وذلك عبر الأوامر الصوتية أو تطبيق Google Home أو شاشة Nest الذكية بخاصية اللمس.

تقدم شركة جوجل ميزة جديدة لنقل الملفات بتجربة سلسة بين الأجهزة المتوافقة، حيث تعمل ميزة Stream Transfer مع أغلب خدمات بث وتشغيل الموسيقى من اليوتيوب، Spotify وPandora إلى جانب خدمات أخرى، كما تتوافق الخدمة مع الكثير من محتوى الفيديو على شبكة اليوتيوب.

ويمكن للمستخدمين تجربة ميزة Google Stream بأكثر من طريقة ومنها:

دعم نقل الموسيقى بين الغرف عبر Google Assistant

يمكن للمستخدم إلقاء أوامر صوتية على مساعد جوجل الرقمي بنقل الموسيقى من غرفة إلى أخرى عن طريق عبارة “Hey Google ومن ثم طلب نقل الموسيقى من المكبرات الصوتية في غرفة المعيشة إلى المكبرات الصوتية في غرفة أخرى على سبيل المثال.

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التحكم عن طريق تطبيق Google Home

يمكن للمستخدمين من خلال تطبيق Home النقر على زر cast لعرض قائمة بكل أجهزة Chromecast المقترنة، ومن ثم يمكن للمستخدم تحديد الجهاز و مجموعة الأجهزة التي يرغب المستخدم في نقل الموسيقى إليها.

نقل ملفات الفيديو بين شاشات Nest الذكية وأجهزة التلفاز الذكية مع Chromecast

يمكن للمستخدم تصفح موقع اليوتيوب عبر Nest Hub Max لإختيار محتوى الفيديو المفضل، ومن ثم النقر على زر cast وقم بإختيار المكبرات الصوتية أو يمكن إلقاء أوامر صوتية بعبارة “Hey Google وإعطاء أوامر لتشغيل المحتوى على التلفاز الذكي.

ومن المقرر أن تبدأ جوجل في دفع ميزة Stream transfer إلى كافة أجهزة Chromecasts وGoogle Home، وشاشات Nest الذكية أو مكبرات Nest الصوتية بدءاً من اليوم.

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