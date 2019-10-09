جوجل تفرض على جميع الأجهزة التي سيتم إطلاقها بعد 31 يناير 2020 العمل بنظام Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق نظام Android 10 في أوائل شهر سبتمبر الماضي، وقد أكدت لنا شركة جوجل للتو أن جميع الهواتف التي سيتم إطلاقها بعد 31 يناير 2020 يجب أن تأتي بشكل مسبق مع نظام التشغيل الجديد من الشركة. ووفقا للمطورين في منتدى XDA Developers، فسوف تسمح شركة جوجل بإستخدام حزمة التطبيقات والخدمات الخاصة بها المعروفة إختصارًا بإسم Google Mobile Services فقط إذا إستخدمت الشركة المُصنعة نظام Android 10 الجديد في أجهزتها.

تهدف هذه الخطوة التي أقدمت عليها شركة جوجل لضمان قيام جميع الشركات المُصنعة للهواتف الذكية بإستخدام نظام التشغيل الأحدث من الشركة وتوفير تجربة الأندرويد الأحدث للمستخدمين. ومع ذلك، تشير الوثائق إلى أنه يجب الموافقة على الشهادات قبل 31 يناير، مما يعني أنه من الممكن تقنيًا أن يتم تشغيل الهاتف بعد ذلك التاريخ بإستخدام إصدار قديم من الأندرويد طالما أنه تم إعداده مسبقًا.

في حالة إذا لم تسمع عن Google Mobile Services من قبل، فهذه الحزمة تمثل التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل والتي تأتي بشكل مسبق مع الهواتف الذكية التي تُباع خارج الصين، بما في ذلك متجر Google Play Store. ومن بين الإستثناءات البارزة نجد سلسلة Huawei Mate 30 Series التي تم إطلاقها في جميع أنحاء العالم بدون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل بسبب الحظر التجاري المفروض على الشركة الصينية من قبل الحكومة الأمريكية.