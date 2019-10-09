الكشف عن تصميم ومواصفات الهاتف Realme X2 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Realme بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X2 Pro في الحدث المقرر عقده في اليوم 15 أكتوبر بالعاصمة الإسبانية مدريد، ولكن أوضحت لنا الشركة الآن أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في نفس اليوم وفي نفس التوقيت بالعاصمة الصينية بكين.

الهاتف Realme X2 Pro الجديد من شركة Realme سيضم مواصفات تقنية راقية تشمل شاشة Fluid Display بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 50W.

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الهاتف Realme X2 Pro الجديد سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المُقربة، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الرابعة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

أكدت لنا شركة Realme أن الهاتف Realme X2 Pro سيضم أيضًا مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتقنية Dolby Atmos ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وأكدت لنا كذلك أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ولكن هذا الهاتف مرشح بقوة للحصول على تحديث Android 10.

عمومًا، سنتأكد من كل شيء حول الهاتف Realme X2 Pro عندما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك بقية المواصفات والأسعار الرسمية وموعد الإطلاق.