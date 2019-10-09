إطلاق Sage 300 People باللغة العربية في الإمارات

أطلقت سايج Sage، الشركة الرائدة في حلول إدارة الأعمال السحابية، برنامج (Sage 300 People) في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ويساهم هذا البرنامج، وهو أول حل يتاح باللغة العربية لإدارة الموارد البشرية في السعودية، في تمكين الشركات من أتمتة عمليات الموارد البشرية وتحسين مستوى الامتثال.

ويعد (Sage 300 People)، الحل السحابي المتكامل لإدارة جدول الرواتب والموارد البشرية والخدمة الذاتية للموظفين، مثالياً للشركات المتوسطة والكبيرة الحجم في مختلف القطاعات.

كما يتيح البرنامج الجديد، الذي تعرض واجهته باللغة العربية، امتثالاً تاماً لأحدث اللوائح والقوانين الضريبية في المملكة العربية السعودية.

ويلائم (Sage 300 People)، الذي صمم لإنجاح الأعمال، تلك الشركات التي ترغب بالتحول بعيدًا عن الأنظمة التقليدية، فضلاً عن إمكانية استخدامه أو دمجه بسلاسة مع الحل القائم لإدارة الأعمال أو التطبيقات الأخرى.

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وقال منصور سروار، المدير الاقليمي للخدمات الفنية في سايج الشرق الأوسط: ينبغي لأقسام الموارد البشرية أن تواكب ما يحدث في مجال العمل من تغيرات، عن طريق الاستفادة من التقنيات السحابية في زيادة الكفاءة وضمان الامتثال وتعزيز الأداء وتحسين مشاركة الموظفين.

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وأضاف “اتباع حل مناسب في إدارة الموارد البشرية وجدول الرواتب ضروري لتمكين قسم الموارد البشرية من ممارسة دور فعال يقوم على استخدام البيانات ويسهم في نماء الشركة ونجاح موظفيها”.

وتماشياً مع جهود الدولة لتوطين الوظائف، فإنه يتعين على العاملين في قطاع الموارد البشرية أن يتخذوا خطوات مبتكرة واستراتيجية في سبيل إحداث التغيير على مستوى الشركة وزيادة الاستثمار في التحول الرقمي.

ومع ذلك، فقد وجد استطلاع للرأي أجرته KPMG في عام 2019 بعنوان “مستقبل الموارد البشرية” أن 31 في المئة من مديري الموارد البشرية في السعودية مترددون أو غير واثقين بشأن إجراء تحول في مكان العمل، كما أظهر الاستطلاع أن الاستثمارات التقنية في المستقبل تخصص في معظمها لأنظمة جدول الرواتب.

ومن سبل تخطي هذه المسألة اعتماد برنامج شامل ودقيق لإدارة الموارد البشرية يساعد في اجتياز التحديات المألوفة التي تواجهها الشركات النامية في السعودية.

ومن هذه التحديات معوقات الإنتاجية التي تنجم عن قضاء وقت طويل في متابعة المهام الإدارية أو تنظيم جداول البيانات، وافتقار قسم الموارد البشرية والمديرين للرؤى الثاقبة التي تقوم على توافر البيانات، إلى جانب محدودية إدارة المواهب والامتثال للوائح المحلية.

وتتيح مزايا الخدمة الذاتية للموظفين في برنامج (Sage 300 People) للأفراد ومديري الأقسام إنجاز العديد من مهامهم الإدارية إلكترونياً، مثل تقديم طلبات الإجازة؛ والمطالبة بالمصروفات؛ وتغيير البيانات الشخصية؛ واستعراض كشوف الرواتب؛ وتقييم الأداء، ويمنح هذا فريق الموارد البشرية مزيداً من الوقت للتركيز على المسائل الاستراتيجية بدلاً من الإدارية.