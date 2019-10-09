شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شراكة بين "على بابا" الصينية وكبرى شركات الإنترنت والاتصالات فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت مجموعة "على بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية إبرام صفقة مع شركات روسية، سيُطلق بموجبها أكبر شركة للتجارة الإلكترونية فى روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء، أن الاتفاق أُبرم بين وحدة المجموعة الصينية في روسيا "علي إكسبريس روسيا" وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة الإنترنت "ميل.رو" وشركة الاتصالات "ميجافون"، مشيرة إلى أن الشركات الروسية تمتلك حصة مسيطرة في هذا المشروع المشترك.

وقال مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف إن "الشركة المشتركة ستوفر خدمات التجارة الإلكترونية لأكثر من نصف سكان روسيا البالغ عددهم نحو 145 مليونا، وكذلك ستمنح الشركات والمصنعين في روسيا الوصول إلى 1.5 مليار مستخدم في الصين وحول العالم".

وأضاف أن "هذه الشراكة الجديدة ستحفز التجارة بين روسيا والصين وستساهم في تحقيق الهدف الذي وضعته قيادتا البلدين للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار".

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وبموجب الصفقة المبرمة، فإن حصة "على إكسبريس روسيا" في الشركة المشتركة تبلغ 24.3%، فيما تشكل حصة الصندوق الروسي 12.9% وحصة "ميل.رو" 15%.

وستستثمر "علي إكسبريس روسيا" فى المشروع المشترك 100 مليون دولار، وستصبح الشركة المشتركة جزءا من أنشطة "علي إكسبريس روسيا" في روسيا.

وكانت الجهات المشاركة فى المشروع قد أبرمت صفقة تأسيس الشراكة في يونيو الماضي، وتم الإعلان اليوم عن إتمام الصفقة.