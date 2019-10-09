شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Playstation 5 الجديد يصدر بالكريسماس.. اعرف أهم مزاياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطانى، عن إطلاق Playstation 5 في وقت مناسب لعيد الميلاد 2020، وتشمل التحسينات التى تضاف إلى هذه النسخة معالجات أسرع، ورسومات أفضل، وتغييرًا في طريقة عمل الاهتزازات في وحدات التحكم.

وسيتم استخدام وحدة التحكم المحمولة لتعميق شعور اللاعبين عند لعب الألعاب، كما سيدعم Playstation 5 بتقنية رقمية تتيح المزيد من الترفيه الواقعي للإضاءة في البيئات الافتراضية ثلاثية الأبعاد الموجودة في ألعاب الفيديو الحديثة.

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وتظهر التحديثات مشابهة لتلك التي وعدت بها Microsoft للجيل القادم من أجهزة Xbox، والمعروف حاليًا باسم Project Scarlett، والذي من المقرر أيضًا إصداره في نهاية العام المقبل، كما ستمكن وحدة التحكم الجديدة في Playstation 5 ستساعد على جعل الألعاب أكثر واقعية.

وستزود وحدات التحكم أيضًا بمشغلات تكيفية مدمجة في أزرار L2 و R2، وتتشابه بيانات Playstation 5 الجديد مع جهاز PS4 لعام 2018 بشكل ملحوظ ، مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون التجسيد التالي للمنتج، حيث أن تصميم النموذج الأولي له شكل "V" ، والذي قد يشير إلى الرقم الروماني خمسة، فيما يتعلق بـ Playstation 5 .