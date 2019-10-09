تكنولوجيا: الإنستقرام يبدأ في دفع تحديث جديد للكاميرة بملصقات تفاعلية للقصص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجلب تطبيق الإنستقرام اليوم ميزة جديدة للمستخدمين في تحديث الكاميرة للقصص تضم ملصقات تفاعلية بتجربة تحاكي تطبيق سناب شات.
يحرص مطوري تطبيق الإنستقرام على إضافة مميزات أكثر لتحسين تجربة المستخدم، واليوم بدأ التطبيق في إضافة ميزة جديدة في تصميم الكاميرة والتي أعلن عنها Adam Mosseri اليوم على تويتر.
ويأتي تحديث الكاميرة الجديد ليدعم المستخدم بتجربة سلسلة في البحث عن المؤثرات المختلفة، وفلاتر الصور وأيضاً الملصقات، كما يمكن للمستخدم من خلال ميزة الكاميرة الجديدة إضافة صور GIF في القصص، مع ميزة البحث عن صور GIF تتوافق مع الواجهة الخلفية للقصص.
كما يأتي زر “On This Day” ليدعم المستخدم في البحث عن الصور والمنشورات التي تم نشرها على التطبيق في مثل هذا اليوم، أو في يوم محدد على مدار السنوات الماضية، كما أضاف موقع TechCrunch أن هذه الميزة ستقدم دعم جيد للمستخدمين في الرجوع إلى المنشوارت المختلفة على مدار السنوات الماضية.
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