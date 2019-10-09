إنستاجرام هو التطبيق الأحدث الذي يحصل على الوضع الليلي على منصتي الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - إنستاجرام هو التطبيق الأحدث الذي يحصل على الوضع الليلي ” Dark Mode “. كانت هذه الميزة قيد التجربة منذ فترة، وهي متاحة أخيرًا للجماهير. بينما يُشير الرئيس التنفيذي لشركة إنستاجرام، السيد Adam Mosseri على شبكة

Starting today, you can use Instagram in dark mode on iOS 13 or Android 10. Turn dark mode on your phone to try it out. 👀 — Adam Mosseri (@mosseri) October 8, 2019

إلى أن هذه الميزة متاحة الآن لمستخدمي أجهزة iOS 13 و Android 10، إلا أنها تعمل أيضًا على هواتف Android 9 Pie التي تدعم الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل. يتم تشغيل الميزة تلقائيًا بمجرد الإنتقال إلى الوضع الليلي في إعدادات جهازك.

تبقى الوظيفة الأساسية للتطبيق دون تغيير. تحل الألوان الداكنة محل جميع عناصر واجهة المستخدم البيضاء سابقًا بينما تتميز العناصر الأخرى مثل أشرطة التنقل العلوية والسفلية بلون رمادي غامق.

بينما تُعتبر الألوان الداكنة المضافة إضافة مميزة، إلا أنه لا يمكنك تفعليها أو تعطيلها في قائمة إعدادات إنستاجرام، وبالتالي نحن نأمل أن يكون هذا جزءًا من التحديثات المُستقبلية.