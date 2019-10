إنستاجرام هو التطبيق الأحدث الذي يحصل على الوضع الليلي على منصتي الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - إنستاجرام هو التطبيق الأحدث الذي يحصل على الوضع الليلي ” Dark Mode “. كانت هذه الميزة قيد التجربة منذ فترة، وهي متاحة أخيرًا للجماهير. بينما يُشير الرئيس التنفيذي لشركة إنستاجرام، السيد Adam Mosseri على شبكة

Starting today, you can use Instagram in dark mode on iOS 13 or Android 10. Turn dark mode on your phone to try it out. 👀