مستخدم يُبلغ عن تقشر شعار شركة سامسونج في مفصل الهاتف Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - أبلغ أحد المستخدمين على شبكة تويتر عن مشكلة في الهاتف Samsung Galaxy Fold، وهذه المشكلة هي تلاشي شعار شركة سامسونج على المفصل. لقد إختفى بالفعل الحرفين A و U وقد يتبعهما الأحرف المتبقية قريبًا.

هذه الأحرف تمتاز بتأثير الهولوجرافيك الذي يتماشى مع مظهر الهاتف. يتم إنشاء هذا التأثير عن طريق الفراغ داخل الأشكال المنقوشة للحروف. على الرغم من أنها ليست حيوية لوظائف الهاتف بأي شكل من الأشكال، إلا أن ذلك لا يُعتبر مناسبًا لهاتف ذكي تبلغ قيمته نحو 1980 دولار أمريكي.

بحثنا في شبكة تويتر وبقية الإنترنت، ولكن يمكننا القول بأن هذا هو المستخدم الوحيد الذي واجه هذه المشكلة. من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه مشكلة منفردة أو ما إذا كانت هذه المشكلة ظهرت لدى بعض المستخدمين الأخرين الذين قرروا عدم التحدث عنها على شبكة الإنترنت لكونها ليست مشكلة وظيفية.