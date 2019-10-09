الهاتف Motorola One Macro يصل رسميًا مع كاميرا ماكرو، ومعالج من طراز MediaTek Helio P70

فاطمة أيت طالب - دبي - Motorola One Macro هو أحدث عضو في سلسلة هواتف موتورولا، وكما يوحي إسمه، فهو يضم أربع كاميرات في الخلف، ومن بينها كاميرا ماكرو. على الرغم من أن معظم هواتف Motorola One تنتمي إلى الفئة المتوسطة، إلا أن هذا الهاتف ينتمي إلى الفئة المتدنية على غرار سلسلة هواتف Moto E Series.

وبالعودة إلى كاميرا الماكرو، فهي قادرة على أن تركز من مسافة قريبة تبلغ 2cm وتستخدم مستشعر بدقة 2 ميغابكسل. وبصرف النظر عن كاميرا الماكرو، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل تستطيع تصوير فيديوهات FullHD بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

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الهاتف Motorola One Macro يضم كذلك كاميرا مسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك شاشة LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل في القطع الصغير الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.

هذا الهاتف يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز MediaTek Helio P70، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 10W. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Motorola One Macro سيعرض للبيع أول مرة في الهند يوم 12 أكتوبر مقابل 140 دولار أمريكي. هناك نسخة واحدة فقط حاليًا، وهي نسخة 4GB/64GB المتوفرة باللون الأزرق.

الهاتف Motorola One Maco سيصل أيضًا إلى الأسواق العالمية من بوابة أوروبا قبل أن يصل إلى بلدان أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية يوم 24 أكتوبر.