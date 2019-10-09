شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتخلى رسميا عن كاميرات "البوتاجاز الثلاثية" بهواتفها المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن شركة "أبل " الأمريكية تنوى أخيرا التخلى عن الكاميرات الثلاثية العملاقة الموجودة فى هاتف "آيفون 11 برو"، حسب سبوتنيك.

ونشر موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص، تقريرا حول براءة اختراع جديدة اعتمدتها شركة "أبل " الأمريكية، والتى تكشف عن تقليص مساحات وحجم الكاميرات الثلاثية الخاصة بهواتف "آيفون" المقبلة.

وستعمل براءة الاختراع الجديدة على تحسين أجهزة الاستشعار وقدرات المعالجة لعدسات هواتف "آيفون" المقبلة، مع الحفاظ على قدرتها على التصوير بدقة أكبر.

وأطلقت "أبل " على براءة الاختراع الجديدة اسم "نظام العدسات المطوية، التى يمكنها أن تحمل 3 أو 5 "عدسات انكسارية، فى مساحة ضئيلة على شكل "منشور".

وسيجعل ذلك الأمر المسافة بين المستشعرات والعدسات أقل بكثير، مع وضع مثبت الصورة البصرى وتجميعات ضبط التركيز التلقائى فى مساحة أقل مما كان سابقا.

وتوفر براءة الاختراع إمكانية صف 5 كاميرات دفعة واحدة فى مساحة كانت معدة مسبقا لثلاث كاميرات، مع تصغير حجم العدسة وسمكها.

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وكان تصميم هاتف "آيفون 11 برو" قد أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب كبر حجم الكاميرات الخلفية الثلاثية.

تداول عدد كبير من مستخدمى مواقع التواصل فى العالم، تصميم هاتفى "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" الجديد، وبالأخص وضعية الكاميرات الثلاث الخلفية، التى جاءت بشكل كبير وعريض بصورة مبالغ فيها على حد قولهم.

وشبّه الكثير من المستخدمى هاتف "آيفون 11" بأوصاف عديدة، كان أبرزها تشبيههم له بـ"موقد الطهي" أو "البوتجاز"، كما شبهه البعض بالمخلوقات الفضائية ذات الوجوه المضحكة، أو وجوه الإيموجى المستخدمة فى المحادثات الإلكترونية.

فيما نشر آخرون صورا تشير إلى أن وضعية كاميرات "آيفون 11" تشبه ماكينات الحلاقة الكهربائية.

وكانت شركة "أبل " قد أعلنت عن هواتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس"، وجاءت أبرز التغييرات فى هواتف "آيفون 11" الجديدة فى الكاميرا، حيث شمل 3 كاميرات خلفية، فيما شهدت بطارية الهواتف تحسينات كبيرة عن الجيل السابق.