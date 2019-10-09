جوجل تسهل نقل الموسيقى والفيديو بين الأجهزة والغرف

أعلنت شركة جوجل عن ميزة “نقل البث” للسماح لمستخدمي (Google Home)؛ وكروم كاست (Chromecast)؛ و (Nest) بنقل المقطوعات الموسيقية أو مقاطع الفيديو أو ملفات البودكاست المفضلة لديهم بسهولة بين الأجهزة المتوافقة.

يذكر أنه لم يكن من السهولة بمكان نقل الموسيقى ومقاطع الفيديو وملفات البودكاست بين الأجهزة المتصلة، مثل التلفزيونات الذكية؛ ومكبرات الصوت، لكن جوجل عالجت هذه المشكلة طويلة الأمد من خلال الميزة الجديدة.

وتعمل ميزة “نقل البث” باستخدام الأوامر الصوتية، وكذلك من خلال تطبيق (Google Home) وشاشة اللمس الذكية (Google Nest).

وتسد الميزة الجديدة الفجوة بين أجهزة (Google Home)؛ وكروم كاست (Chromecast)؛ و (Nest) المتعددة، وتهدف إلى تسهيل التجربة للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة تلفزيون ذكية متعددة أو مكبرات صوت ذكية أو شاشات عرض ذكية في منازلهم.

وبحسب الشركة، فإن كل ما على المستخدم فعله هو قول: يا جوجل، انقل الموسيقى إلى مكبر صوت غرفة المعيشة، ويسمح هذا الأمر لجهاز (Google Home) بنقل الموسيقى إلى مكبر صوت غرفة المعيشة.

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ويتيح زر البث في تطبيق (Google Home) نقل الموسيقى أو ملفات البودكاست إلى مكبر صوت متصل أو شاشة ذكية أو مجموعة من الأجهزة المتصلة.

وتعمل جوجل أيضًا على السماح لشاشات العرض الذكية (Nest Hub)؛ و (Nest Hub Max) بنقل فيديو يوتيوب المفضل لديك إلى تلفزيون متصل بجهاز كروم كاست (Chromecast).

ويجب على المستخدم القول: يا جوجل، شغله على تلفزيون غرفة المعيشة، بحيث تنقل الميزة هذا المحتوى الفيديوي من شاشتك الذكية إلى تلفزيون غرفة المعيشة.

ويمكن إعداد مجموعة من مكبرات صوت (Google Home) أو أجهزة (Google Nest) الذكية من خلال تطبيق (Google Home)، بحيث يمكن نقل المحتوى من مكبر صوت واحد إلى المجموعة بمجرد إعدادها.

وكتب كريس تشان Chris Chan، مدير منتج (Google Nest): أردنا أن نجعل من السهل على الناس التحكم في الوسائط أثناء انتقالهم من غرفة إلى أخرى بعد أن أصبح لدى الملايين من المستخدمين أجهزة تلفزيون متعددة وسماعات ذكية وشاشات ذكية يوجد بعضها في كل غرفة.

وبدأت جوجل في طرح ميزة نقل البث على جميع أجهزة كروم كاست (Chromecast)؛ و (Google Home)؛ و (Google Nest)، كما أن الميزة متوافقة مع تطبيقات الصوت، مثل (YouTube Music)؛ و سبوتيفاي؛ و (Pandora)، بالإضافة إلى يوتيوب.