فيسبوك تجلب أجهزة دردشة الفيديو Portal إلى المكتب

أعلنت شركة فيسبوك أن أجهزة الدردشة الفيديوية خاصتها المسماة (Portal) ستتمكن من تشغيل (Workplace by Facebook)، وهي منصة فيسبوك التعاونية للشركات التي أطلقتها في أواخر عام 2016، بحيث يمكن إجراء مكالمات صوتية ومرئية في العمل باستخدام تقنية الاتصال الفيديوي عبر أجهزة (Portal).

وقدمت منصة (Workplace by Facebook) عددًا من الترقيات كجزء من مؤتمر (Flow by Workplace) المنعقد في مينلو بارك، بما في ذلك حقيقة أن المنصة لديها الآن 3 ملايين مستخدم باشتراك شهري، مما شكل زيادة عن رقم 2 مليون المعلن في شهر فبراير، ومن بين العملاء Nestle و Telefonica و Petco.

وركزت فيسبوك على الدردشة مع الأصدقاء والعائلة كهدف رئيسي لأجهزة (Portal)، لكن التحديثات الجديدة التي تركز على العمل تشير إلى أن الشركة تستهدف موظفي المكاتب والشركات أيضًا.

وتحاول الشركة الاستيلاء على شريحة أكبر من سوق أجهزة وتطبيقات مؤتمرات الفيديو، حيث يعد (Zoom)؛ و (Cisco Webex)؛ ومايكروسوفت سكايب من الرائدين في هذا المجال.

وقال كارانديب أناند Karandeep Anand، رئيس منصة (Workplace by Facebook): بدأنا نرى الكثير من الناس يطلبون أن يكونوا قادرين على الاتصال حتى مع الجيل الأول من الجهاز، وما تزال المنصة تركز بشكل أكبر على الوصول إلى المستخدمين من زيادة الإيرادات.

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وكانت فيسبوك قد طرحت الجيل الأول من أجهزة (Portal) في أواخر عام 2018 كجهاز اتصال فيديوي يمكنه أيضًا تشغيل الموسيقى، وأعلنت عن الجيل الثاني من الأجهزة في شهر سبتمبر.

ولم تكشف الشركة أبدًا عن أرقام استخدام (Portal)، لكن معلومات شركة أبحاث السوق آي دي سي IDC تقدر أن فيسبوك قد شحنت ما يزيد قليلاً عن 54 ألف جهاز (Portal) منذ إطلاقها.

وستكون أجهزة (Portal) قادرة على التحدث مع ما يصل إلى 50 مشاركًا في كل مكالمة فيديو، وفق ما صرح به متحدث باسم الشركة، وستوفر مكالمات الفيديو في (Workplace by Facebook) مساحة عمل مشتركة.