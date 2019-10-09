شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنهى خدمة iTunes للموسيقى وتستبدلها بثلاث تطبيقات منفصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة أبل تحديث جديد لأجهزتها ولكن دون خدمة الاشتراك في الموسيقى iTunes ، والتى استبدلتها بثلاثة تطبيقات جديدة، حيث يشتمل التحديث الجديد للشركة، الذي يطلق عليه MacOS Catalina، على Apple TV و Apple Music و Podcasts.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل"، يتيح التحديث الجديد للمستخدمين تنظيم وسائطهم في أماكن منفصلة وتجنب الحاجة إلى البحث من خلال iTunes للعثور على علامة تبويب فيلم أو موسيقى.

وأعلنت شركة أبل في شهر يونيو أنها ستقوم بسحب المكونات عن iTunes لإفساح المجال أمام مجموعة ثلاثية من التطبيقات الجديدة، وبالفعل قامت بتطبيق ذلك فى خطوتها الأخيرة.

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ستظهر مكتبة الموسيقى الحالية الخاصة بهم بمثابة ما يتم التحديث، ولن يتم حذف أي من ملفات iTunes الخاصة بالمستخدمين، بل سيتم ببساطة إعادة تنظيمها في تطبيق Apple Music الجديد.

ويتضمن ذلك أي نوع من الموسيقى، بالإضافة إلى أي شيء تم شراؤه عبر iTunes، ولا يزال بإمكان المستخدمين الاستماع إلى جميع الملفات المستوردة من iTunes في تطبيق Apple Music الجديد مجانًا.

وسيستمر المستخدمون في الوصول إلى 50 مليون أغنية، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو الموسيقية والبودكاست ، كما فعلوا من قبل باستخدام iTunes.