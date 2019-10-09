شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك سيدفع 40 مليون دولار غرامة بسبب خداع المعلنين .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يدفع فيس بوك 40 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتعلق بحساب متوسط ​​وقت مشاهدة إعلانات الفيديو بطريقة غير صحيحة على نظامها الأساسي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أقام المعلنين دعوى قضائية ضد الشبكة الاجتماعية بسبب المبالغة في تقدير قياسات مشاهدة الفيديو على مدى فترة 18 شهرًا من 2015 إلى 2016 ، مما دفع المعلنين إلى دفع مبالغ إضافية مقابل إعلانات الفيديو بناءً على البيانات المتضخمة.

وقد بدأت المعركة القانونية في عام 2016، ووفقًا للشركة ، اكتشفت المشكلة قبل شهر واحد فقط من طرحها على الجمهور، وذكر التقرير أن "العملاق التكنولوجي لم يحصر سوى عدد مرات مشاهدة الفيديو التي استمرت ثلاث ثوان على الأقل ، متجاهلاً تلك التي استغرقت فترات زمنية أطول ودفع بشكل مصطنع متوسط ​​طول المشاهدة أعلى".

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ويقال إن بعض المنافسين مع فيس بوك مثل Snap يساعدون لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، والتى بدأت بدورها تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في الممارسات التجارية لعملاق الشبكات الاجتماعية.

وفي حكم تاريخي ، فرضت FTC الأمريكية في يوليو الماضي غرامة كبيرة بقيمة 5 مليارات دولار على فيس بوك، وذلك بسبب انتهاكات خصوصية المستخدمين في فضيحة Cambridge Analytica .