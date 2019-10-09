شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تكسر رقما قياسيا جديدا فى الفضاء وتتخطى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم، الأربعاء، أن رائد الفضاء الأمريكي، أندرو مورجان، الموجود على متن محطة الفضاء الدولية، سيقوم بتسع طلعات إلى الفضاء الخارجي، خلال رحلة واحدة.

وسيحطم مورجان الرقم المسجل لرواد الفضاء الروس في عدد الخروج وفق كل الرحلات، حيث خرج رائد الفضاء الروسي، سيرجي كريكاليوف، خلال عامي 1991-1992 ، سبع مرات من محطة مير الروسية المدارية، وفي 1997-1998 كرر أناتولي سولوفيوف هذا السجل أيضا على متن المحطة مير.

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وقام مورجان خلال رحلته الفضائية الأولى، بالخروج مرتين من المحطة الفضائية الدولية، يوم 21 أغسطس و 6 أكتوبر على التوالي، ومن المقرر أن يخرج مرتين يومي 11 و 16 أكتوبر، بهدف استبدال المدخرات من خارج المحطة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب على مورغان، خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، تنفيذ خمس طلعات إضافية لإصلاح المطياف "أيه أم أس-02".

ويوجد في الوقت الحالي، على متن محطة الفضاء الدولية طاقم مكون من، الروسيين، ألكسندر سكفورتسوف وأوليغ سكريبوشكا، والأمريكيين، كريستينا كوك وأندرو مورغان، وجيسيكا مئير، بالإضافة إلى الإيطالي لوكا بارميتانو.