تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسمياً عن هاتف Motorola One Macro المميز بكاميرة Macro Vision

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا رسمياً اليوم عن إصدار جديد من سلسلة هواتف One الذي ينطلق رسمياً بعنوان Motorola One Macro، مع تركيز خاص على تصوير macro وكاميرة Macro Vision.

ينطلق هاتف One Macro بشاشة Max Vision بحجم 6.2 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما يأتي الهاتف مع أبعاد 19:9 وتشغل الشاشة 82% من إطار الهاتف.

ويدعم هاتف موتورولا One Macro رقاقة معالج Helio P70 من ميديا تيك بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 9.0 Pie.

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وفي مواصفات الكاميرة تقدم موتورولا هاتف One Macro مع كاميرة خلفية يأتي المستشعر الرئيسي فيها بدقة 13 ميجا بيكسل مع ميزة التركيز التلقائي بالليزر، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait، وايضاً مستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير لقطات macro.

هاتف One Macro يضم أيضاً كاميرة أمامية بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف فتحة تدعم اثنان من شرائح SIM، ويأتي بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، على أن ينطلق هاتف Motorola One Macro باللون الأزرق ويتوفر في السوق الهندي بدءاً من 12 من أكتوبر بسعر يبدأ من 140 دولار تقريباً.

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