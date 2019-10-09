الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi 8 مع كاميرتين في الخلف، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أسبوعين من تقديم الهاتف Redmi 8A، قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi 8. هذا الهاتف يُقدم مواصفات مماثلة ولكن في هيكل زجاجي مع تصميم Aura Mirror الجديد من شركة Xiaomi، وكاميرا ثانية في الخلف، والمزيد من الذاكرة العشوائية وخيارين على مستوى الذاكرة الداخلية.

في الأمام، لدينا شاشة LCD IPS بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD مع قطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل. وفي الواجهة الخلفية، هناك كاميرا مزدوجة جديدة تضم مستشعر بدقة 12 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية، ومستشعر بدقة 2 ميغابكسل في الكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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تم تزويد هذه الكاميرا الخلفية المزدوجة بالذكاء الإصطناعي الذي يستطيع إكتشاف 33 عنصرًا، بما في ذلك المناظر الطبيعية والنباتات والحيوانات الأليفة و6 أوضاع خاصة من أجل الهند. الإضافة الأخرى المميزة هي مستشعر بصمات الأصابع الموجود أسفل الكاميرات.

تم تقديم الهاتف Redmi 8 مع المعالج Snapdragon 439، ولكنك تحصل الآن على خيار الحصول على 4GB من الذاكرة العشوائية وما يصل إلى 64GB من الذاكرة الداخلية. وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فقد تم تزويد الهاتف Redmi 8 الجديد ببطارية تبلغ سعتها 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W ولكنك تحصل على شاحن بقوة 10W فقط في العلبة.

تشمل الإضافات الأخرى Radio FM، ومنفذ السماعات 3.5mm، والحماية من القطرات المائية. عمومًا، الهاتف Redmi 8 سيكون متوفرًا باللون الأزرق والأسود والأحمر بسعر يبدأ من 112$ لنسخة 3GB/32GB بينما ستُكلف نسخة 4GB/64GB ما يُعادل 126 دولار أمريكي. من المقرر أن يتم عرض هذا الهاتف للبيع في اليوم 12 أكتوبر على المتجرين Mi.com و FlipKart. يتوفر الهاتف أيضًا في أوكرانيا مقابل ما يُعادل 181 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB.