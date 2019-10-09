رئيس Essential يستعرض لنا الهاتف القادم مع شاشة طويلة وضيقة، ومع ألوان مُتحولة في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الميزات الرئيسية في عالم الأندرويد كانت دائمًا الإستخدام لتصاميم جديدة. منذ فترة ليست ببعيدة، بدا أن هذا قد تضاءل إلى حد ما، ولكننا شهدنا مؤخرًا تجددًا لهذه الفكرة من خلال الإستعانة بالتصاميم القابلة للطي، والشاشات المقطوعة، والشاشات المنحنية الطرفين لدرجة أن الشاشات في بعض الهواتف الذكية لم تترك مجالاً للكاميرا الأمامية.

هذه هي كل الأشياء التي إعتدنا عليها حتى الآن، ولكن بعد ذلك، هناك هذا. قام مؤسس شركة Essential، السيد Andy Rubin بالتشويق للهاتف الرائد المقبل للشركة، وهو مختلف تمامًا عما عهدناه. أنظر بنفسك :

التصميم الطويل لهذا الهاتف هو شيء بارز بالتأكيد. يبدو وكأنه هاتف صدفي مفتوح، إلا أنه ليس صدفيًا ولا يُغلق. إنه أطول وأضيق من أي هاتف رأيناه حتى الآن، وهناك واجهة مستخدم جديدة كاملة لإستخدامها، والتي نفترض أنها تستند على نظام الأندرويد، ولكن Andy Rubin لم يقل أي شيء عن نظام التشغيل لذلك هناك فرصة أن يكون شيء آخر تمامًا.

على سبيل المثال، لا يبدو تطبيق الخرائط الظاهر مثل Google Maps، ويبدو أن الواجهة بأكملها تعتمد على السحب العمودي، وهو ما يعيدنا إلى أيام Palm Pre، والتي قدمت لنا بطاقات المعلومات القابلة للسحب أفقيًا. على أي حال، بمجرد أن تستوعب كل هذا، دعنا نلقي نظرة على ألوان الواجهة الخلفية المُتدرجة والتي تنقل تدرج الألوان في الهواتف الذكية إلى المستوى التالي :