شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بوينج للفضاء تستثمر 20 مليون دولار لتطوير السفر بسرعة الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستستثمر شركة بوينج قيمة 20 مليون دولار في شركة فيرجن جالاكتيك عندما تطلق عرضا للاكتتاب العام الأولى في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيتم الاستثمار من خلال شركة HorizonX التابعة لبوينج، وهي شركة تعمل على التكنولوجيا والأبحاث الجديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعربت بوينج عن أملها في أن يؤدي الاستثمار إلى مزيد من التعاون في المستقبل بين الشركتين مع تطور سوق السفر إلى الفضاء التجاري، خاصة فيما يخص السفر بسرعة تفوق سرعة الصوت.

ولم يقتصر هذا الأمر على السفر للفضاء بل أيضا الطيران العادى، حيث إن تقنية السرعة التى تفوق الصوت، قد تجعل الرحلة بين لوس أنجلوس وطوكيو أقل من ساعتين بدلاً من الأحد عشر ساعة التي تستغرقها رحلة تجارية اليوم.

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وظهرت تقارير شركة فيرجن جالاكتيك المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية لأول مرة في يوليو، حيث سيكون للشركة قيمة 1.5 مليار دولار.

وتجرى شركة فيرجن العديد من الرحلات التجريبية حاليا والتى وصلت إلى ارتفاع 55 ميلًا فوق سطح الأرض، كما تخطط الشركة لتوسيع أسطولها إلى خمسة مركبات بحلول عام 2023، والتي يمكن أن تحقق للشركة 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2029.

وتبلغ تكلفة الرحلة إلى الفضاء مع الشركة 250،000 دولار، حيث قال جورج وايتسايدز الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن كالاكتيك: "هناك فصل جديد فى تاريخ الشركة سيبدأ خلال السنوات القادمة".