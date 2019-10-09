شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتجه للملابس الذكية ببراءة اختراع جديدة لقياس التنفس وضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم شركة أبل طلب براءة اختراع جديد يوضح تغيير اتجاه خطط الشركة للانتقال من الأدوات إلى الملابس الذكية، حيث تركز براءة الاختراع على شريط مطاطى على شكل حلقة للارتداء، والذى يشمل على مستشعر ضغط الدم ومقياس التنفس وجهاز استشعار تخطيط القلب الكهربائى قادر على تسجيل الإشارات الكهربائية المتعلقة بنشاط القلب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية سيكون الاتصال لاسلكيا مع جهاز حوسبة خارجى، على غرار كيفية تواصل الجيل الأول من Apple Watch مع آيفون.



براءة الاختراع

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ويظهر رسم بسيط مقدم مع التطبيق أن الشريط يصلح أن يتم وضعه فى نهاية الأكمام أو ربما فى الجزء العلوى من الجوارب، وتشمل حالات الاستخدام المحتملة الأخرى الموضحة فى براءة الاختراع وضع الشريط فى إحدى القبعات أو حزام أو فى السراويل القصيرة أو الملابس الداخلية أو ارتداءه على الرأس.

وعلى الرغم من عدم تحديد ما إذا كانت ستطرح الشركة المنتج على هيئة ملابس ذكية، إلا أن إيداعات براءات الاختراع الأخرى ألمحت إلى أن الشركة تتحرك بشكل كبير فى صناعة الأجهزة القابلة للارتداء.

وأشارت التقارير فى وقت سابق من هذا العام إلى أن الشركة كانت تعد مجموعة من نظارات الواقع المعزز، والتى من شأنها أن تكمل Apple Watch كأداة الحوسبة الرئيسية القابلة للارتداء التالية للشركة.