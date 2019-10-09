أصدرت شبكة التدوين المصغر "تويتر" بيانا عاجلا، عقب تقارير صادمة، تتحدث عن فضح المنصة أرقام هواتف وبيانات مستخدميها.
ونشرت "تويتر" بيانا، عبر المدونة الرسمية الخاصة بها، قدمت فيه اعتذارا لمستخدميها، بسبب ما وصفته بـ"الاستخدام غير المقصود" لبيانات المستخدمين.
وأوضحت "اكتشفنا أننا استخدمنا بصورة غير مقصودة، أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدمين، لأغراض دعائية".
وتابعت تويتر: "اكتشفنا مؤخرا أنه عندما قمتم بتقديم عناوين بريدكم الإلكتروني أو أرقام الهواتف، لأغراض السلامة أو الأمان، ربما تم استخدام هذه البيانات عن غير قصد لأغراض الدعاية"، موضحة "كان هذا خطأ، ونحن نعتذر عنه".
وبينت انه "لا يمكننا حتى الآن وعلى وجه التأكيد، تحديد عدد الأشخاص الذين تأثروا بذلك الخطأ غير المقصود".
وقالت منصة "تويتر" إنه لم يتم مشاركة بيانات المستخدمين خارجيا، وأنه تم حل تلك المشكلة ابتداء من يوم 17 أيلول الماضي".
واختتمت بالقول "نحن آسفون للغاية، لحدوث هذا الخطأ، واتخذنا خطوات واسعة للتأكد من أننا لن نرتكب خطأ من هذا القبيل مرة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر بيان عاجل من 'تويتر' بعد تقارير فضحها أرقام هواتف وبيانات مستخدميها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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