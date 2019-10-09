شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعتذر عن استخدام أرقام الهواتف المخصصة للحماية فى خدمة الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر تويتر عن استخدامه عن طريق الخطأ أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكترونى المخصصة لأغراض الأمان لخدمة إعلانات المستخدمين، حيث يقول إنه استخدم أرقام هواتف المستخدمين عن غير قصد المخصصة للمساعدة فى تعزيز أمانهم لعرض الإعلانات بدلاً من ذلك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الشركة فى بيان لها، "لقد اكتشفنا مؤخرًا أنه قد يتم استخدام هذه البيانات عن غير قصد لأغراض الدعاية، وعلى وجه التحديد فى نظامنا الإعلانى ونظام شركاء الجمهور".

وكان الغرض من الأرقام هو إعداد مصادقة ثنائية العوامل، والتى يمكن للمستخدمين من خلالها تأمين حسابهم من الهاكرز المحتملين باستخدام أجهزتهم المحمولة أو بريدهم الإلكترونى، وحال إدخال كلمة مرور بشكل غير صحيح عدة مرات أو اكتشف تويتر تسجيل دخول على جهاز جديد غير مرتبط بحساب الشخص، ترسل الشركة رمزًا إلى رقم هاتف مسجل أو عنوان بريد إلكترونى.

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وعلى الرغم من هذا الهدف الواضح، إلا أن تويتر قال إنه استخدم المعلومات عن غير قصد للمساعدة فى مطابقة حسابات المستخدمين مع المتاجر التى قد يتسوقون فيها، وسمح هذا لشركاء الإعلانات الذين لديهم حق الوصول إلى رقم هاتف شخص ما بمطابقة هذا الرقم بحساب تويتر الخاص بالعميل والإعلان عنه مباشرة على المنصة.

وقال تويتر فى بيانه "عندما يقوم أحد المعلنين بتحميل قائمة التسويق الخاصة بهم، فقد نكون قد ربطنا الأشخاص على تويتر بقائمتهم بناءً على البريد الإلكترونى أو رقم الهاتف الذى قدمه صاحب حساب تويتر لأغراض السلامة والأمان"، مضيفا "كان هذا خطأ ونحن نعتذر".

وتوضح الشركة أنها لا تضع تقدير لعدد المستخدمين الذين تأثروا بهذا الأمر، ويذكر أن المشكلة قد تم تصحيحها فى 17 سبتمبر، لكن تم الكشف عن الإصلاح مؤخرًا.