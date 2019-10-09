شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول رائد فضاء إيطالى بالمحطة الدولية يطالب الأمم المتحدة بخفض الانبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رائد الفضاء الإيطالى لوكا بارميتانو على متن محطة الفضاء الدولية دعوة إلى الأمم المتحدة إلى تحرك سريع لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحرارى، قائلًا "لا يوجد مكان مثل المنزل تمامًا"، حيث إنه أول نداء خاص بالبيئة يأتى من أكثر من 250 ميلا أعلى كوكب الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكد رائد الفضاء على الحاجة إلى العمل الآن معاً لوقف تغير المناخ، مؤكدا أن التغييرات تؤدى إلى اختفاء التفاح تقلص الأنهار الجليدية فى القطب الشمالى وارتفاع درجات الحرارة فى أوروبا.

وكان قد انطلق بارميتانو وزملاؤه أندرو مورجان ، والرائد الروسي الكسندر سكفورتسوف، فى رحلة ست ساعات بمركبة الفضاء Soyuz MS-13 للوصول إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث تم إطلاقها فى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية في 20 يوليو الماضى، ورست فى المحطة فى اليوم التالى.

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ويعمل الرائد بالمحطة على عدة تجارب عن كيفية تأثر جوانب الجسم البشري بالجاذبية الصغرى وكيف يمكن لرواد الفضاء التحكم في الروبوتات عن بعد أثناء استكشاف القمر.

وقال بارميتانو وهو أول رائد إيطالى بمحطة الفضاء الدولية على الإطلاق، فى فيديو من وكالة الفضاء الأوروبية: "من هنا، الجواب واضح أكثر من أى وقت مضى"، مضيفا "لا يوجد مكان على الإطلاق مثل المنزل".

وخاطب بارميتانو القادة الذين حضروا قمة الأمم المتحدة للمناخ، والتى عقدت فى نيويورك فى 23 سبتمبر الماضى، مؤكدا أهمية قيام المسئولين بالتصرف الآن والعمل سويًا لمكافحة تغير المناخ، حيث يوجد دليل مادى على أن العالم يتغير نحو الأسوأ.