سوني تعلن موعد طرح 'بلايستيشن 5' في الأسواق

أعلنت شركة سوني بشكل مفاجئ عن الجيل القادم من أجهزة ألعاب "بلايستشن"، والذي من المنتظر طرحه في الأسواق في نهاية العام المقبل.
وتستهدف سوني إطلاق "بلاستيشن 5" بحلول موسم الأعياد في 2020، ووعدت بإدخال تحديثات كبيرة على وحدات التحكم في الجهاز الجديد لإضافة المزيد من الواقعية على تجربة اللعب.
ولم يقم ريان بالكشف عن أي صور للجهاز المرتقب، كما لم يعلن عن الألعاب التي ستتوافر معه، ولكنه وعد بالكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الشهور المقبلة.
ومن المنتظر أن ينافس "بلايستشن 5" الإصدار الجديد من أجهزة مايكروسوفت "إكس بوكس"، والذي من المتوقع طرحه في الأسواق في نفس الفترة تقريبا في نهاية العام المقبل.
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