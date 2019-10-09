3 ميزات يتفوق بها مساعد جوجل الصوتي على أليكسا وسيري

تطورت المساعدات الصوتية كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث عملت كل شركة على تطوير مساعدها الصوتي، ودعمه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي جعلته أكثر من مجرد أداة تجيب على أسئلة المستخدمين، فهو الآن يتعلم من عادات استخدامك للجهاز، ويقدم لك اقتراحات تعتمد على هذه العادات من أجل تبسيط المهام.

يعتمد الملايين من الأشخاص على جهاز (جوجل هوم) Google Home لإدارة المهام اليومية مثل: المساعدة في الوصول لوصفات الطعام، أو إيقاظك في الصباح الباكر، أو تشغيل مقاطع الموسيقى المفضلة، وغير ذلك الكثير. ولكن مكبرات الصوت المنزلية الذكية التي تدعم المساعد الصوتي أليكسا – مثل: Amazon Echo أو Echo Plus، أو Echo Input، وغيرها – وجهاز آبل HomePod يمكنها القيام بكل ذلك أيضًا.

بالرغم من ذلك؛ إذا اخترت نظام Google Home لإدارة حياتك الرقمية، ستجده يتميز ببعض المهارات الفريدة التي لم تصل لأبرز منافسيه.

فيما يلي أهم 3 ميزات يتفوق بها مساعد جوجل الصوتي عن أليكسا وسيري:

1- تنفيذ 3 أوامر على التوالي:

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يمكن أن تشعر في بعض الأحيان؛ أن التحدث مع المساعدات الصوتية مثل التواصل مع طفل صغير يفهم أمر واحد فقط، ولا يمكنه تذكر أمرين في المرة الواحدة، على سبيل المثال: “المساعد؛ أطفئ الأنوار”، المساعد؛ اضبط مستوى صوت الموسيقى على 5″، “المساعد؛ شغل قائمة الموسيقى الخاصة بي أثناء النوم”، ألن يكون الأمر أسهل بكثير لو أمكنك الحصول على كل ذلك في أمر صوتي واحد؟

قامت جوجل أخيرًا بتطوير قدرة مساعدها الصوتي على تنفيذ أكثر من أمر صوتي على التوالي، فبدلًا من تكرار نداء “مرحبًا جوجل Hey Google” كثيرًا طوال اليوم، يمكنك الآن الجمع بين ثلاث أوامر صوتية مرة واحدة ليقوم المساعد بتنفيذها على التوالي.

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يمكنك قول: “مرحبًا جوجل؛ أطفئ الأنوار، واضبط مستوى صوت الموسيقى على 3، وشغل قائمة وقت النوم”. سيؤدي ذلك إلى إنجاز سلسلة المهام نفسها باستخدام Google Home في عدد أقل من الكلمات.

2- خيارات أكثر من الأصوات:

سيحصل مساعد أمازون الصوتي (أليكسا) على خيارات أصوات جديدة لبعض المشاهير في وقت لاحق من هذا العام، ويتيح لك مساعد آبل الصوتي (سيري) الاختيار بين أصوات الذكور، أو أصوات النساء، فضلاً عن الاختيار من قائمة لهجات، ولكن لا يزال هناك خيار واحد فقط من اللهجات لكل لغة، على سبيل المثال: صوت أنثى تتحدث الإنجليزية بلهجة أمريكية، أو صوت رجل يتحدث العربية بلهجة سعودية.

بينما يقدم لك جهاز Google Home نطاقًا أوسع بكثير من الأصوات التي يمكنك تعيينها لمساعدك الصوتي، حيث يقدم ما يزيد عن 10 خيارات صوتية مختلفة، بما في ذلك بضع لهجات غير أمريكية، وأيضًا مجموعة متنوعة من أصوات الذكور والإناث، حيث تتيح لك هذه الخيارات صياغة شخصية مميزة أكثر لمساعدك.

إليك كيفية تغيير الصوت الافتراضي في Google Home:

افتح تطبيق جوجل هوم.

اضغط على أيقونة صورتك الشخصية في الزاوية اليمنى بالأسفل.

تحت قسم (مساعد جوجل) Google Assistant، اضغط على المزيد من الإعدادات.

اضغط على خيار (التفضيلات)، ثم اضغط على خيار (صوت المساعد) Assistant voice.

ستجد قائمة من الأصوات، اختر منها الصوت الذي يناسبك.

3- تشغيل الموسيقى من أجهزة أخرى عبر Wi-Fi:

يمكن لمعظم مكبرات الصوت الذكية بما في ذلك Google Home، الاتصال بالهواتف وأجهزة الكمبيوتر عبر البلوتوث لتشغيل الصوت. ولكن بإمكان مكبرات الصوت الذكية من جوجل أيضًا الاتصال بأجهزتك من خلال شبكة Wi-Fi، سواء كنت تستخدم جهاز أندرويد، أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل ويندوز، أو ماك أو إس.

إليك كيفية تشغيل الصوت عبر Wi-Fi من هاتف أندرويد على جهاز Google Home: