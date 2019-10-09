شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة الهبوط على القمر ستحمل 5 حمولات لناسا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة Intuitive Machines، التى يوجد مقرها في هيوستن عقد لنقل خمس حمولات خاصة بوكالة ناسا إلى القمر، إذ تتطلع حاليا إلى ضبط كل تفاصيل الهبوط على القمر عند إطلاق يوليو 2021، خاصة مع حدوث مستجدات فى فشل مهمة الهبوط التابعة للهند على القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تمتلك مركبة الهبوط التابعة للشركة حاليا رحلة ووجهة، ويقوم الفريق بملء حزمة الحمولات الموجهة إلى سطح القمر، لكن مع استمرار الشركة في الاستعداد، شاهدت أيضًا فشل فريق آخر في إنجاز نفس المهمة عندما سقطت سفينة الهبوط الهندية تشاندرايان -2 "فيكرام" على سطح القمر.

وقال ترينت مارتن، نائب رئيس خدمات الطيران في Intuitive Machines : "هناك الكثير من الناس يحاولون الهبوط على سطح القمر، وليس غريب أنه من الصعب حقًا الهبوط على سطح القمر، ونحن ندرك ذلك، ونبذل قصارى جهدنا لتعلم الدروس من الذين نجحوا والذين لم ينجحوا في ذلك".

وقال مارتن عن الفريق الهندي: "شعرنا بخيبة أمل لأنهم لم يتمكنوا من النجاح في الهبوط الهادئ، لكن كلما زاد عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى القمر، كان ذلك أفضل للسوق، لذلك نحن سعداء عندما يكون أي شخص في طريقه إلى القمر".

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وستنقل الشركة حمولات عبر مهمتها إلى القمر من خلال مركبة الهبوط الخاصة بها، والتي يطلق عليها اسم Nova-C، وتشمل على خمس حمولات ناسا وحمولتين أو ثلاث حمولات تجارية، وتجري الشركة أيضًا مناقشات مع مجموعة من الدول التي قد تكون مهتمة بالانضمام إلى الرحلة.

وعندما وقعت الشركة لأول مرة مع ناسا، كانت تناقش الهبوط المحتمل في منطقة تسمى أوشنوس بروسيلاروم، ولكن تغيرت الوجهة الآن إلى Mare Serenitatis التى ستكون أكثر أمانًا لهذه المحاولة.

وستشمل حمولات ناسا على هذه المهمة عاكسًا وأداة علوم الراديو وتكنولوجيا الملاحة وكاميرا ستدرس عمود الغبار القمري الناتج عن الصواريخ التي تبطئ وصول الهبوط إلى السطح.

واتفقت Intuitive Machines أيضًا على إطلاقها الأول بالاستعانة بصاروخ SpaceX Falcon 9 التابع لشركة "spaceX".