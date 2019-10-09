شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 100 مليون عملية تحميل للعبة Call of Duty بالأسبوع الأول من إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محلل الصناعة فى شركة سنسور تاور إن لعبة كول أوف ديوتى تم تحميلها 100 مليون مرة منذ صدورها فى الأول من أكتوبر لتتجاوز فورنتيت و PlayerUnknown's Battlegrounds.

ووفقا لموقع Cnet الأمريكى، واجهت النسخة المحمولة من الللعبة والمتاحة للأندرويد والآيفون، مشاكل عند إطلاقها من قبل شركة Activision Blizzard ، مع عدم قدرة المستخدمين على اللعب فى البداية، ومع ذلك، يبدو أن هذه المشكلات قد تم حلها إلى حد كبير ولم تردع الناس من تنزيل اللعبة.

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وقال راندى نيلسون رئيس سنسور تاور: "هذا أكبر إنجاز حققته لعبة على الهواتف الذكية فى التاريخ، من حيث قاعدة اللاعبين خلال الأسبوع الأول."

يمثل الرقم 100 مليون عملية تنزيل إنجازا كبيرا فى جميع أنحاء العالم عبر متجر التطبيقات ومتجر Google Play فى الأسبوع الماضى، وبالمقارنة شهدت " PlayerUnknown's Battlegrounds نحو 26.3 مليون عملية تحميل فى الأسبوع الأول من إطلاقها، فى حين شهدت "فورنت" 22.5 مليونًا و "أبيكس ليجندس" 25 مليونًا.