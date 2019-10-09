شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Duolingo ABC تطبيق مخصص لتعليم الأطفال أقل من 4 أعوام اللغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المطورة لتطبيق Duolingo الشهير لتعليم اللغات، عن إصدار تطبيق جديد في الأشهر المقبلة مخصص للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعة أعوام، وسوف يطلق عليه Duolingo ABC، إذ سيركز في البداية على تعليم الأطفال القراءة والكتابة بلغتهم الأم.

وبحسب موقع " انجادجيت" الأمريكي، فإن الهدف النهائي للشركة هو إنشاء نسخة للبالغين ومساعدة مئات الملايين من الناس الذين لا يستطيعون القراءة في جميع أنحاء العالم، كما ستقوم شركة Duolingo بطرح ABC كاختبار في المملكة المتحدة أولاً قبل إتاحته في الولايات المتحدة وبقية العالم.

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وقال "لويس فون آن" مؤسس الشركة أن هناك طلبًا كبيرًا على مستوى العالم، ومعظمه في البلدان النامية، فإن الأمية تمثل مشكلة حتى في المملكة المتحدة، ولكن من المتوقع أن يعيق استخدامه في المناطق النائية هو عدم وجود وصول ثابت إلى شبكة الواى فاى.

سيبدأ Duolingo ABC بتعليم الأطفال التعرف على الحروف ثم الكلمات، ثم الجمل قبل الانتقال إلى الفقرات، كما أوضح فون إن الشركة عملت مع خبراء محو الأمية لاتخاذ قرار بشأن أساليب التدريس المختلفة التي ستستخدمها مثل التركيز على الأصوات الفردية بالكلمات وعلى العلاقة بين الأحرف المكتوبة والأصوات المنطوقة، كما تم تصميم التطبيق لتوسيع وتحسين المفردات والقراءة للطفل.