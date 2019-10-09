جوجل تحدد تاريخًا لإجبار الشركات على إطلاق أجهزة بنظام أندرويد 10

أفاد تقرير إخباري بأن شركة جوجل لن تسمح بإطلاق أي هاتف لا يعمل بنظام أندرويد 10 بعد تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2020، وذلك في مسعى منها لمعالجة مشكلة تأخر دعم الإصدارات الحديثة من نظام التشغيل التابع لها.

وقال موقع XDA-Developers: إن جوجل لن توافق على أي هاتف جديد يعمل بنظام أندرويد 9 باي بعد 31 كانون الثاني/يناير 2020، ما يعني أن الهواتف الجديدة التي سوف تُطلق بعد ذلك التاريخ يجب أن تعمل بنظام أندرويد 10 لتحصل على موافقة جوجل لدعم خدماتها.

وأشار الموقع إلى أن شركات صناعة الهواتف قد تحتال على هذا القرار بتعجيل الحصول على الموافقة قبل ذلك التاريخ، ثم إطلاق الأجهزة بعده.

ويُرى في الجدول الذي نشره موقع XDA-Developers تواريخ إطلاق كل إصدار، ثم الموعد النهائي للموافقة عليه في الأجهزة الجديدة، وفيما يتعلق بإصدار أندرويد 8.1 الذي سبق أندرويد 9، فإن آخر موعد لإطلاق أجهزة جديدة تعمل به هو 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

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ويُعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى التأكد من قيام جميع الشركات المصنعة بتوفير برامج حديثة لمستخدميها، وستتمكن جوجل من إصدار التحديثات الأمنية في الوقت المناسب.

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يُشار إلى أن الشركات التي تخالف المواعيد المحددة لن تتمكن من إطلاق هواتف تدعم خدمات جوجل، بما في ذلك متجر جوجل بلاي، وخدمات الأخرى، وذلك لكل الدول في جميع أنحاء العالم باستثناء الصين.