إنستاجرام تضيف ميزة جديدة لمكافحة الاحتيال

أضافت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام ميزة جديدة إلى التطبيق الخاص بها لمساعدة المستخدمين على معرفة ما إذا كانت شركة فيسبوك قد أرسلت بريدًا إلكترونيًا إليهم، أو أنها عملية احتيال.

ويعمل التحديث الجديد – الذي بدأ إطلاقه وقد يستغرق بعض الوقت للوصول إلى الجميع – على تمكين من يتلقى من المستخدمين رسالة بريد إلكتروني تدعي أنها من إنستاجرام، من التحقق مما إذا كانت فعلًا مرسلة منها من خلال الانتقال إلى خيار (رسائل البريد الإلكتروني من إنستاجرام) Emails form Instagram في إعدادات الأمان في التطبيق، حيث سيجد المستخدم كل بريد إلكتروني أرسلته الخدمة إليه خلال آخر 14 يومًا.

وتقسم القائمة الجديدة رسائل إنستاجرام الإلكترونية إلى فئتين: رسائل البريد الإلكتروني الأمنية، و”غير ذلك”. وإن رأى المستخدم الرسالة التي يريد التأكد منها هناك، فيمكنه الاطمئنان إلى أنها فعلًا من إنستاجرام، وبالتالي النقر بأمان على روابط موجودة في تلك الرسالة. وإن لم يكن الأمر كذلك، فعلى المستخدم الحظر، إذ قد تكون رسالة احتيالية تحاول خداعه لتقديم اسم المستخدم، وكلمة المرور. وفي هذه الحالة، ربما يجب على المستخدم حذف البريد الإلكتروني المخالف. وإذا حدث الأسوأ وتعرّض الحساب للسرقة، فحينئذٍ تنصح إنستاجرام باتباع الإرشادات المذكورة في صفحة المساعدة.

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ويُعتقد أنها إضافة مرحب بها إلى تطبيق إنستاجرام، خاصةً وأن حيل الخداع أصبحت أكثر تطورًا. ويمكن لبعض عمليات الاحتيال الخداعية اختراق الحسابات التي تستخدم المصادقة الثنائية باستخدام موقع مزيف يسأل عن رمز مكون من ستة أرقام ويدخله على الفور إلى الموقع الحقيقي نيابة عن المحتال.

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يُشار إلى أن الميزة الجديدة من إنستاجرام تأتي بعد أيام من إعلانها عن إطلاق (ثردز) Threads، وهو تطبيق جديد للتراسل يركز على الكاميرا، ويهدف إلى مساعدة المستخدم على التواصل مع الأصدقاء المقربين.