أوبرا تطلق الإصدار 64 من متصفحها مع مانع للتعقب

أعلنت شركة (أوبرا) Opera اليوم الثلاثاء عن إطلاق الإصدار 64 من متصفح الويب التابع لها، والذي يقدم العديد من المزايا الجديدة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى وظائف الخصوصية.

وقالت الشركة النرويجية في منشور على مدونتها: “تعمل أوبرا على جعل ميزات الخصوصية والأمان أكثر سهولة. وقد أضفنا أيضًا تحسينات على أداة اللقطات للحصول على لقطات شاشة أفضل داخل المتصفح”. وأضافت الشركة: “مع هذا الإصدار، نود أن نركز على الخصوصية ونعلمك بميزات الخصوصية التي يجب استخدامها في أي مناسبة، وذلك من أجل الحفاظ على أمان بياناتك الشخصية أثناء تصفحك للويب”.

ومع التذكير بأن متصفح أوبرا يوفر للمستخدمين (شبكة افتراضية خاصة) VPN غير محدودة ومجانية، بالإضافة إلى مانع للإعلانات، فإن الإصدار الجديد من المتصفح يأتي مع مانع للتعقب، قالت الشركة: إنه “ميزة مفيدة، يمكن تشغيلها من قائمة (الإعداد السريع) EasySetup وفي إعدادات المتصفح”.

ووفقًا لأوبرا، فإن ميزة مانع التعقب الجديدة سوف تعمل؛ إلى جانب ميزة حظر الإعلانات المدمجة في المتصفح، على تسريع عملية التصفح وزيادة مستوى الخصوصية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

ويأتي الإصدار 64 الجديد من متصفح أوبرا أيضًا مع أداة (سناب شوت) Snapshot المحسنة التي تسمح للمستخدمين بأخذ لقطات شاشة للمتصفح، ثم تحويلها إلى صور يمكن مشاركتها، وحتى طمس بعض أجزائها. كما يمكن تحويل صفحات الويب إلى ملفات (بي دي إف) PDF.

يُشار إلى أن المزايا الجديدة تعد الأحدث في مساعي أوبرا للحفاظ على الخصوصية، وكانت أوبرا قد استحوذت في عام 2015 على الشركة الناشئة الكندية (سرف إيزي) SurfEasy التي ساعدتها على إضافة ميزة VPN اللامحدودة والمجانية. ثم أضافت في عام 2016 ميزة منع الإعلانات التي تحمي المستخدمين من الإعلانات المتطفلة التي تحد من تجربة المستخدم.

يُشار إلى الإصدار 64 من متصفح أوبرا متاح لأنظمة ويندوز، وماك أو إس، ولينوكس.